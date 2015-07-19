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الفريق مميش: قناة السويس جاهزة لتطورات النقل البحرى بافتتاح المجرى الجديد

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الفريق مميش: قناة السويس جاهزة لتطورات النقل البحرى بافتتاح المجرى الجديد الفريق مميش: قناة السويس جاهزة لتطورات النقل البحرى بافتتاح المجرى الجديد
قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، إن قناة السويس أصبحت جاهزة لتطورات النقل البحرى مع عمل المجرى الجديد.

وأضاف خلال لقائه الوفد الشعبى اليوم الأحد بمبنى الإرشاد لقيادة قناة السويس بمدينة الإسماعيلية، "كنا نفكر فى مستقبل القناة وما سيحدث من ازدياد أعداد وأحجام السفن خلال السنوات المقبلة".

وقال مميش: التحدى الأكبر أن ننتهى من مشروع الحفر خلال عام واحد بعدما كان مقررا لها ثلاثة أعوام، موضحا "نستعد لحفل كبير لافتتاح القناة الجديدة بعد عام من التخطيط الدقيق بعمل الكراكات وحساب العمل بالدقيقة".

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