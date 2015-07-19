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"صفوت حجازى" فى رسالة لـ"محمد حسان": "أنت كنت صح.. وإحنا غلط"

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"صفوت حجازى" فى رسالة لـ"محمد حسان": "أنت كنت صح.. وإحنا غلط" "صفوت حجازى" فى رسالة لـ"محمد حسان": "أنت كنت صح.. وإحنا غلط"
أرسل صفوت حجازى الداعية الموالى لجماعة الإخوان، والمحكوم عليه بالمؤبد، رسالة إلى الشيخ محمد حسان الداعية الإسلامى طلب منه فيها بالسماح.

وقال محمد رجب مؤسس حركة "دافع" المقربة من شيوخ التيار الإسلامى لـ"اليوم السابع": "صفوت حجازى بعث برسالة إلى الشيخ محمد حسان عن طريق شقيقه الدكتور أسامة حجازى الذى يعمل فى قناة الرحمة".

وأضاف "رجب": "صفوت حجازى قال فى رسالته للشيخ حسان: "أنت كنت أفضل منا فى قراءة الواقع وانضج منا فى الرؤية وإحنا كنا غلط سامحنا".

وأوضح "رجب" أن صفوت حجازى اعترض على كل من يهاجم الداعية محمد حسان فى رسالته" مضيفًا: "الدكتور أسامة حجازى شقيق صفوت حجازى يزروه كل أسبوع وهو الذى أبلغنا فى إدارة قناة الرحمة بهذه الرسالة".

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