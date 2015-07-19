إصابة 4 أشخاص فى مشاجرة بين عائلتين بسوهاج

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة جرجا بسوهاج برئاسة الرائد المزمل نافع رئيس مباحث المركز من السيطرة على مشاجرة وقعت بين عائلتى النقيب والسماكة بناحية بندار الشرقية دائرة المركز، نتج عنها إصابة 4 من الطرفين بجروح متفرقة بالجسم، وذلك بسبب خلافات سابقة بينهما.

كان اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من اللواء أيمن السيسى نائب المدير للجنوب يفيد بوقوع مشاجرة بين عائلتين ووجود مصابين.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى قادها العميد محمود حسن رئيس فرع بحث الجنوب والعقيد صلاح أبوالقاسم وكيل الفرع والرائد المزمل نافع رئيس مباحث المركز بوقوع مشاجرة بناحية نجع كمالى التابع لقرية بندار الشرقية بين طرف أول عائلة آل النقيب محمود عبد الناصر عبد الرحيم أحمد 21عاما عامل مصاباً "بجرح قطعى بفروة الرأس وكدمة بالساعد الأيسر" ومحمد أسامة محمد أمين 21 عاما طالب مصاباً "بجرح قطعى بفروة الرأس".

وبين طرف ثان عائلة آل السماكة السبع محمود موسى 55 عاما مزارع وحسن السبع محمد موسى 23 عاما عامل مصاباً "بكدمة بكوع اليد اليسرى" ومحمد أبو السعود محمد 27 عاما عامل مصاباً "بجروح بالرأس" الطرفان يقيمان بذات الناحية، وذلك خلافات سابقة بين الطرفين.

تم ضبط طرفى المشاجرة، وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدى كلاهما على الآخر بالضرب وإحداث إصابته، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فى الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5879 جنح المركز لسنة 2015 وجار العرض على النيابة العامة.