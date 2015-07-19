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إلغاء الاحتفال بمولد "أبومسافر" بالشرقية لدواع أمنية

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إلغاء الاحتفال بمولد "أبومسافر" بالشرقية لدواع أمنية إلغاء الاحتفال بمولد "أبومسافر" بالشرقية لدواع أمنية
أعرب أهالى قرية شنبارة الميمونة التابعة لمركز الزقازيق بالشرقية، عن غضبهم بسبب قرار إلغاء إقامة مولد "أبومسافر" لدواعٍ أمنية هذا العام لكونهم مرتبطين به روحانيا.

من جانبه قال الشيخ مجدى بدران وكيل الوزارة الأوقاف بالشرقية، إن مولد "أبو مسافر"، لا يتبع الوزارة لكونه ضريحا خارج المسجد، لافتا إلى أن الأمن لغى الاحتفال به لدواعٍ أمنية.

يذكر أن القرية شهدت هجوما مسلحا قبل أسبوعين من عائلة أبوزلمة بقرية أبونجاح على عائلة أخرى، مما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة آخرين بسبب خلافات بينهم.

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