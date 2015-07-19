بالصور.. إزالة التعديات على الأراضى الزراعية بسنهور فى كفر الشيخ

شهدت قرية سنهور المدينة التابعة لمركز دسوق إزالة أول حالة تعد خلال إجازة عيد الفطر المبارك بالقرية خلف مستشفى سنهور المدينة فى كفر الشيخ.

جاء ذلك بناء على تعليمات الدكتور أسامة حمدى محافظ كفر الشيخ لرؤساء المدن ومن بينهم اللواء أحمد بسيونى رئيس مركز ومدينة دسوق بضرورة العمل فى أيام العطلات والاهتمام بعدم مخالفة قوانين التعديات على الأراضى الزراعية.

وقامت الوحدة المحلية بقرية سنهور المدينة بمساعدة مدير الجمعية الزراعية بسنهور المدينة ورئيس نقطة شرطة شباس الشهداء والقوة المرافقة بإزالة التعديات من قبل أحد المواطنين الكائن بقرية سنهور المدينة البناء المخالف خلف مستشفى قرية سنهور المدينة باستخدام معدات الوحدة المحلية بسنهور المدينة.



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