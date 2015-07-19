انتحار شاب حزنا على وفاة نجل عمته فى بنى سويف

لقى شاب من مركز الفشن جنوب بنى سويف فى العقد الثانى من العمر مصرعه، بعدما أقدم على الانتحار حزنا على نجل عمته الذى لقى مصرعه إثر تناوله مبيدا حشريا.

كان أحد مستشفيات مركز الفشن جنوب المحافظة، قد استقبل شابا فى العقد الثانى من العمر يدعى "أ ص" 16 سنة فى حالة إعياء شديدة وحالته دون المتوسطة، إثر تناوله مادة سامة، وتم تحويله لمعهد السموم بالقاهرة إلا أنه لقى مصرعه.

وتبين من التحريات أن المتوفى تناول عددا من الأقراص السامة التى تستخدم فى حفظ الغلال من التسوس إثر مروره بحالة نفسية سيئة عقب وفاة نجل عمته.

تم تحرير محضر بالواقعة، وصرحت النيابة بدفن الجثة وطلبت تحريات المباحث.