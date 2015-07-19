بالصور.. استكمال أعمال تطوير منطقة الدرب الأحمر التراثية

تفقد الدكتور جلال مصطفي سعيد، محافظ القاهرة، أعمال تطوير منطقة الدرب الأحمر ورفع كفاءتها كمنطقة تراثية مهمة حيث تفقد شوارع سوق السلاح ودرب التبانة وباب الوزير لمتابعة أعمال التطوير ورفع الإشغالات والمخلفات من المنطقة.

وصرح المحافظ بأن خلال الأسبوع الماضي تم الانتهاء بنسبة 70% من أعمال برودورات الأرصفة وتحديد معالم شارعي باب الوزير وسوق السلاح مع تبليط الشوارع الضيقة والمتفرعة منها على أن يتم رصف الشارعين كاملين وفتحهما كمحور مهم يربط ما بين شوارع محمد علي والمحجر وتحت الربع.

وأكد المحافظ أنه ستتم دراسة إعادة خطي أتوبيس الموصلين لباب الوزير فور إحكام السيطرة على الإشغالات من المحال والباعة الجائلين ومنع انتظار السيارات على الجانبين نهائياّ ، كما أشار المحافظ إلى أنه تم عمل صيانة كاملة لوحدات الإنارة مع تشجير عدد من المناطق داخل المنطقة وتقليم وتهذيب الأشجار القائمة بالفعل، كما تم إخلاء خمس خرابات تابعة لوزارة الأوقاف والآثار والأهالي ورفع كل المخلفات منها واستخدام بعضهم كساحات لانتظار السيارات.

وشدد المحافظ على رؤساء أحياء الخليفة ووسط رفع كل لافتات الدعاية الانتخابية والتهنئة بشهر رمضان أو عيد الفطر ورفعهم تماماّ وكذلك عدم السماح بوجود أي أعمدة حديدية أو برودورات أو أي حاجز تستخدم لركن سياراتهم الخاصة، كذلك مراجعة أصحاب العقارات المحيطة بالآثار لإعادة طلاء منازلهم بألوان تتناسب مع طبيعة المنطقة وآثارها.

رافق المحافظ في جولته ناصر رمضان رئيس حي وسط، وصادق عبد المنعم رئيس حي الخليفة ، وم. حافظ السعيد رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة.