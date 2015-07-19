مصرع طفلة صدمتها سيارة أثناء لهوها مع أصدقائها فى بنى سويف

لقيت طفلة مصرعها، اليوم الأحد، إثر اصطدام سيارة نقل بها، بعزبة أبو سالم التابعة لمركز سمسطا جنوب غرب بنى سويف، أثناء لعبها مع أصدقائها فى الشارع، تم نقلها لمستشفى سمسطا المركزى، وتحرر محضر بالواقعة.

كان اللواء محمد أبو طالب مدير أمن بنى سويف، تلقى إخطارًا من العميد سامى توفيق، مدير إدارة شرطة النجدة، بمصرع "نورهان محمود عبد المعين"، 8 سنوات، ومقيمة بعزبة أبو سالم التابعة لبندر سمسطا، إثر اصطدامها بسيارة نقل رقم 106586 نقل بنى سويف.

وانتقل المقدم هشام مكى، رئيس مباحث مركز شرطة سمسطا إلى مكان الواقعة، وضبط السائق الذى يدعى "عارف ع ع" 34 سنة، واقتياده لمركز الشرطة وتحرير محضر بالواقعة.

وتبين من التحريات الأولية للحادث أنه عقب خروج الطفلة من منزلها وتوجهها للعب مع أصدقائها فى الشارع صدمتها سيارة نقل مسرعة، مما أدى إلى وفاتها فى الحال، وتم نقلها لمستشفى سمسطا المركزى وتولت النيابة التحقيق.