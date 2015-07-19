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مصرع مواطن ونجله أثناء الاستحمام فى ترعة بالقناطر الخيرية

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مصرع مواطن ونجله أثناء الاستحمام فى ترعة بالقناطر الخيرية مصرع مواطن ونجله أثناء الاستحمام فى ترعة بالقناطر الخيرية
لقى أمين شرطة ونجله مصرعهما فى ترعة داخل حديقة القناطر الخيرية منذ قليل، أثناء استحمامهما وقضاء ثالث أيام عيد الفطر، حيث لقى الطفل أسامة عاشور عبد المنصف عبد اللطيف البالغ من العمر قرابة 11 عاما مصرعه خلال استحمامه فى ترعة داخل حديقة القناطر الخيرية، وفور غرقه هرع والده إلى الترعة لمحاولة إنقاذه دون جدوى.

وخلال عملية الإنقاذ لقى الأب عاشور عبد المنصف عبد اللطيف والذى يعمل أمين شرطة من المنوفية مصرعه غرقا ليلحق بنجله.

وبعد مرور قرابة ساعة ونصف وصلت فرق الإنقاذ التى تمكنت من العثور على جثة الوالد فيما تبحث عن جثمان الطفل الغريق الذى غرق فى المياه منذ قرابة 3 ساعات، وتم نقل جثمان الوالد إلى مشرحة مستشفى القناطر الخيرية، تمهيدا لتسليمها عقب انتهاء الإجراءات لذويهم.

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مصر 365