فاروق الفيشاوي: جنازة عمر الشريف لا تليق به

في حلقة ختامية ومميزة من برنامج "رايتنغ رمضان" الذي استضاف على مدار الشهر أهم المسلسلات العربية وصنّاع الدراما، استقبل مقدما البرنامج ميساء مغربي ووسام بريدي النجم فاروق الفيشاوي والنجمة إلهام شاهين ليتحدثا عن آرائهم في الدراما والسينما اللذين هما من روّادها. بداية أكدت شاهين أن الفيلم المصري هو فيلم عربي وبأن النجوم المصريين هم نجوم عرب بالدرجة الأولى، وبدوره علّق الفيشاوي بأنه من الجيل المكمل للطريق الذي رسمه كبار الفنانين في الدراما والسينما المصرية.

وفي الحديث عن أسباب ودوافع مشاركته في مسلسل "بعد البداية"، قال الفيشاوي أن هناك أسباب عدة دفعته للمشاركة بالعمل أولها الممثل طارق لطفي الذي يعتبره بمقام ابنه والذي يؤمن بموهبته ونجوميته التي تأخرت بعض الشيء على حد قول الفيشاوي، وأضاف أنه داعم للجيل الجديد كونه يؤمن تماماً أن في التمثيل لا يوجد دور صغير أو كبير بل يوجد ممثل كبير أو ممثل صغير. وعن أسباب غيابها عن الدراما هذه السنة قالت النجمة إلهام شاهين إن انشغالها بتصوير ثلاثة أفلام أبعدها عن الدراما، لكن هذا البعد أعطاها فرصة لمشاهدة ومتابعة ماذا يجري في الدراما معبّرة عن سعادتها بالأعمال والمواضيع المختلفة التي طرحت هذا العام والتي اعتبرتها معبّرة عن الواقع.

وعن الدراما الرماضانية، قالت إلهام شاهين إن مسلسل "تحت السيطرة" من الأعمال المهمة التي نالت إعجابها لأنه يتناول موضوع نسمع عنه لكن الدراما لم تتناوله يوماً وهو إنتشار المخدرات والإدمان في المجتمعات، وأضافت أن مسلسل "حارة اليهود" من الأعمال الدرامية التي تتناول موضوعاً في بالغ الأهمية وهو عن الدين اليهودي الذي يجب أن لا نأخذ موقفاً ضده لأنه من الأديان السماوية التي من الواجب احترامها، وأكملت أنه من الضروري التفرقة بين إسرائيل كعدو واليهود كدين فالذي احتل وتعدى هي إسرائيل وليس اليهود. وأضافت بأنها أعجبت بمسلسل "العهد" ومسلسل "الكابوس" الذي جذبها لطرحه موضوع إجتماعي مهم وهو أسلوب التربية الخاطىء في مجتمعاتنا العربية.

أما فاروق الفيشاوي قال عن الأعمال التي تابعها هذا العام، إن مسلسل "تحت السيطرة" هو من المسلسلات الحقيقية المتقنة من ناحية الكتابة والإخراج والعناية بالمشكلة، وأيضاً تحدث عن مسلسل "حواري بوخاريست" قائلاً إنه من الأعمال الدرامية التي جذبته لأنها قريبة من المجتمع والأسرة. وعن الأسماء التي لمعت فنياً خلال السنوات السابقة قال الفيشاوي إن نيللي كريم نجمة موهوبة ومتألقة جداً وهي من الأسماء التي لمعت في عالم التمثيل، وأضاف أن الممثلة دينا أدت دورها بشكل رائع في "حواري بوخاريست". وعن رأيه بالنجم خالد سليم قال الفيشاوي إن خالد فنان ممتاز وممثل مجتهد. بدورها أشادت إلهام شاهين بالممثلة نيللي كريم واصفة إياها بالفنانة الصادقة التي تتقن أعمالها، مضيفة أنها من إعجابها بأدائها وحبها لها تبادلت معها في الأدوار في فيلم "يوم للستات"، وختمت شاهين بأن نيللي كريم هي التي غيّرت مسألة الإهتمام بالشكل الخارجي واهتمت بالموهبة فقط.

وعن الفرق بين السينما والدراما، قالت إلهام شاهين إن السينما تاريخ باقٍ ووصفتها بالكتاب القيّم، ووصفت المسلسل بأنه مثل الجريدة، نقرأه يومياً ولا يبقى مهما كان ناجحاً. وفي سؤالٍ لها عن رأيها بالنجمة هيفاء وهبي في مسلسل "مريم" والفنانة شيرين عبد الوهاب في مسلسل "طريقي"، أجابت أنها سعيدة بهما جداً وبأنها تابعت مسلسل "مريم" وهو عمل متقن وفيه مجهود، وقالت إن هيفاء وهبي ممثلة طبيعية لها حضورها على الشاشة، أما عن شيرين فقالت إنها تفاجأت بأدائها الطبيعي الذي يذكّرها بأفلام الأبيض والأسود مشيرةً إلى أن هذه النوعية من الأعمال تنجح جداً، لأنها تلعب على المشاعر.

وعن العمل مع المخرجين الجدد قالت إلهام شاهين، إن موافقتها على العمل معهم يعني أنها تثق بهم، وأضافت أن أهم أعمالها الفنية والتي حصدت جوائز كانت بإمضاء مخرجين جدد. أما فاروق الفيشاوي فعلّق على هذا الموضوع موضحاً أنه عندما يوافق على التعامل مع أي مخرج جديد من واجبه أن يوفيه حقه، لأن المخرج سيّد العمل ومن الضروري أن يعطى قيمته الحقيقية.

وقالت إلهام شاهين أثناء الحلقة إن هناك أعمال درامية تظلم بسبب عرضها في رمضان وبالأخص الأعمال الحصرية التي تعرض على قناة واحدة، ولذلك اتفق بعض المنتجين على أن يخصصوا 4 مواسم للأعمال الدرامية في السنة بدلاً من موسم واحد. وعن النصيحة التي يقدمها للجيل الجديد من الممثلين قال الفيشاوي: "أن تُخلِص، أن تصدق، أن تهتم، وأن تعطي كل ذي حق حقّه" وأضاف أن الفنان من واجبه أن يحافظ على موهبته ويتبع هذه النقاط لينجح.

وفي سؤال لها عن مدى قبولها تأدية دور ضيفة شرف، أكدت شاهين أنها من الممثلات اللواتي يقبلن بأدوار شرف إذا أعجبها الدور، وأضافت أن أكبر النجوم في هوليوود يظهرون كضيوف شرف مع ممثلين جدد. وعن الأفلام التي جمعته مع إلهام شاهين وعلقت بذاكرته، قال الفيشاوي إن "العبقري والحب" و"عليه العوض" من أجمل الأفلام الكوميدية التي جمعته بها.

وبالحديث عن جنازة الممثل الراحل عمر الشريف، قال الفيشاوي إن عمر الشريف رفع اسم مصر عالياً وجنازته لا تليق به أبداً، وأضاف أنه توفي في ظروف غامضة وهناك تعتيم على وفاته وتقصير من قبل الكثيرين.

بدورها، قالت إلهام شاهين إن هذه الجنازة لا تليق بنجم بمستوى عمر الشريف، وأضافت أن هناك سبب أدى لهذا التضارب والذي جعل الناس تضيع في توقيت ومكان جنازته.

وفي سؤال لها عن طلب الرئيس السيسي بطرح قضية التطرف الديني في الأعمال الدرامية، قالت شاهين إن مصر والدولة العربية مروا في ظروف صعبة، فمن بعد الثورة في مصر حصلت انقلابات عديدة ومن الضروري التطرق لمسألة التطرف الديني لكن الكُتاب همشوا هذه المسألة، ورأت أن الفن هو مرآة الواقع مشيرة إلى أن الواقع مر لكن الكتّاب يحاولون تجميله.

وأكملت أن الرئيس السيسي على حق، وأكدت: "نحن بحاجة للقدوة في حياتنا لإعادة العادات والتقاليد الجميلة ومن واجب الكتاب أن يقدموا لنا التفاؤل والأمل في النصوص". وعن كونها منتجة فهل ستحقق طلب الرئيس السيسي قالت إلهام شاهين: "إن شاء الله كلنا كفنانين نجتمع لتحقيق مطلب الرئيس"، وأضافت أنها تريد الإبتعاد عن أدوار "البلطجة" بهدف تقديم صورة مختلفة عن الدراما وتجاهل السلبيات وإلقاء الضوء على الإيجابيات.

أما النجم فاروق الفيشاوي فكان له رأي خاص بهذه المسألة، حيث قال إن الفن الموجه فاشل وأثبت فشله، وأوضح أن الدراما لا تقدم الواقع كما هو بل تقدمه كما ينبغي أن يكون. وأضاف أن إلزام الكاتب بتقديم موضوع معين أمر لن يكون، فبرأيه عودة الفن الصحيح هي في الرجوع إلى الرواية لأن المجتمع لديه مشاكل عديدة موجعة وعلاجها لا يكمن في التوجي، وختم كلامه بالقول إن لا ثورة ناتجة عن أي فيلم أو مسلسل بل العكس.

وقبل نهاية الحلقة، أعلنت مروى شهاب النتيجة الشهرية لأسماء المسلسلات العشر الأوائل حسب تطبيق "Rating" حيث تصدر المركز الأول مسلسل "الكابوس"، وحل في المركز الثاني مسلسل "غداً نلتقي"، وأتى مسلسل "العراب- نادي الشرق" في المركز الثالث، وفي المركز الرابع مسلسل "دنيا"، والمركز الخامس كان لمسلسل "تشيللو"، وأتى مسلسل "٢٤ قيراط" في المركز السادس، ومسلسل "ذاكرة من ورق" في المركز السابع، أما مسلسل "تحت السيطرة" فجاء في المركز الثامن، ومسلسل "بإنتظار الياسمين" في المركز التاسع، والمركز العاشر كان لمسلسل "باب الحارة(٧)". قبل أن تجاوب النجمة إلهام شاهين على آخر سؤال وجه لها عن تضخيم الأجور وإذا كانت حقيقة أم ترويج، فقالت إن لا أحد من الممثلين يعلن عن أجره الحقيقي والأرقام أرقام ترويجية فقط.

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