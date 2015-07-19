بالصور والتفاصيل: ماذا يفعل محمد عبده في جزيرة ياس؟

في جزيرة ياس ووسط عاصفة من التصفيق والهتاف والمتابعة من الجمهور، وبعد طول ترقب وانتظار، أطل فنان العرب محمد عبده على مسرح قاعة دو حوالي الساعة العاشرة مساء مع فرقته الموسيقية بقيادة المايسترو وليد فايد وذلك ضمن فعاليات موسم صيف أبو ظبي من تقديم هيئة أبو ظبي للسياحة والثقافة بمناسبة عيد الفطر، فقد استقبله الجمهور بحفاوة وتصفيق لمدة طويلة وهم يهتفون "أبو نوره"، حيث تميز حفل فنان العرب بحضور جماهيري لافت، وشهدت القاعة أجواء من الحماس والتفاعل الكبير بين الجمهور، وافتتح وصلتة الغنائية باغنية "شبيه الريح" وبعدها قدم التهنئة بمناسبة العيد قائلاً "كل عام وأنتم بخير وجمهور أبو ظبي تحديداً عيد مبارك عليكم ومن العايدين الفايزين إن شاء الله" وبعدها قدم مجموعة من أغانيه القديمة والحديثة التي أخذ الحضور يردد خلالها أغانيه طوال الحفل منها "الأماكن" ، في أجواء غلب عليها روح الطرب والسلطنة من قبل محبيه، كما قدم أغاني آبي أعرف، سنيني يم، على البال ومذهلة، ولأنه من المعروف عنه "السلطنة" في الغناء قضى الحضور سهرة طربية على أنغام الفن الخليجي لدرجة أن الجمهور استمر جالساً في أماكنه يستمع إليه فقط. واستمر الحفل إلى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي وبعدها غادر فنان العرب محمد عبده المسرح بعدما شكر الجمهور على حضورهم وعايدهم مرة أخرى.

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