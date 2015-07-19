بالصور: هذا ما قاله فارس كرم وهيفاء وهبي في حفلهما لنادين نجيم

تزامنت مهرجانات صيف لبنان وحفلاته مع عيد الفطر حيث شهد ثاني أيام العيد زحمة حفلات لنجوم الصف الأول توزع البعض منها في الفنادق والمطاعم ، والبعض الآخر في المهرجانات. فحفل الفنانين هيفاء وهبي وفارس كرم في فندق "لو رويال" شهد حضوراً جماهيرياً كثيفاً حضروا خصيصاً لحضور نجمين صديقين، جمعتهما المحبة الصادقة. قبل وصول هيفاء إلى المسرح كان الجمهور الحاضر متأهباً بهواتفه كأنه في سباق لالتقاط صورة لهيفاء التي دخلت كفراشة بيضاء تحمل البسمة للجميع. رحبت هيفاء بالحضور وخصصت تحيتها لوزير التربية محمد المشنوق الحاضر لحفلها والذي صفق لها ترحيباً بها لترحب هيفاء من جديد وبحرارة بالممثلة نادين نسيب نجيم التي لا تفوت حفلاً لهيفاء وهبي إلا وتحضره. كما رحّبت بالماكيير بسام فتوح واصفة إياه بالأخ والصديق وطلبت التصفيق له بحرارة.

بدأت هيفاء حفلها بمجموعة من أغنياتها "فاكرني، حياة قلبي، بوس الواوا، حرامي قلوب التي رددها الجمهور معها. ورقصت نادين نسيب نجيم طوال السهرة على أغنيات هيفاء. كانت هيفاء تتحدث مع الجمهور بكل عفوية ومحبة. فسألت عما إذا كان بين الجمهور الحاضر جنسيات مختلفة؟ فرحبت بالجمهور العراقي والجمهور السوري. وتمنت أن يعم السلام بلادهما. والترحيب الأكبر كان من نصيب الجمهور الفلسطيني حيث طلبت هيفاء من الحضور التصفيق الحارّ للجمهور الفلسطيني.

ساعة ونصف الساعة وهيفاء تغني وعيون الساهرين شاخصة عليها وهي لم تفارقها البسمة. تعرف هيفاء في قرارة نفسها وهي واقفة على المسرح مدى محبة الجمهور لها.

غادرت هيفاء المسرح وكانت في كواليس الحفل تنتظرها الممثلة نادين نجيم وصديقاتها. وعندما التقتا باركت هيفاء لنادين على نجاح مسلسلها "تشيللو" وقالت لها هيفاء:" مبروك نادين مسلسلك. كنت بتجنني (رائعة)". ونادين أيضاً هنأت هيفاء على نجاح مسلسلها "مريم". والتقطتا سوياً بعض صور "السيلفي". وكانت هيفاء جداً متعاونة مع كل من طلب أن يتصور معها. غادرت هيفاء وهي سعيدة في الحفل الذي قدمته.

لغة خاصة بين فارس كرم وجمهوره

أما الفنان فارس كرم فكان لحفله طعم مختلف بأغنياته التي تعتبر أغنيات عاطفية استفزازية تثير الغيرة بين الرجل والمرأة من جهة وتحرك مشاعر الحب والخوف على الحبيب. من جهة أخرى ومرات كثيرة تحمل أغنياته طابع غزل نسائي من نوع آخر. وكل الحضور السامع لصوت فارس ولأغنياته لا بد له أن يرقص ويدبك على إيقاع أغنياته خاصة أن بين فارس وأغنياته والجمهور الحاضر لغة خاصة. فهو يتقن في حفلاته فن المداعبة وإثارة الحماس على المسرح. غنى فارس للمرأة وتغزل بجمالها وغنى للرجل وأنصفه. غنى "دادي دادي، وعا الطيب، نسونجي ، لي بكذب على مرتو ، الأرجيلة" وغيرها من الأغنيات التي جعلت الجمهور طوال الوقت يرقص ويغني لساعات الفجر. ورحّب فارس كرم ترحيباً خاصاً بنادين نجيم قائلاً:" نرحّب الليلة معنا بنجمة الدراما وملكة جمال لبنان نادين نجيم".

شكّل حضور رئيس "روتانا" للصوتيات سالم الهندي ومدير أعمال ماجد المهندس حسن فائق ونجم شقيق ماجد مفاجأة ولفتة طيبة منهم لفارس كرم الذي رحب بحضورهم ترحيباً يليق بهم. والمعروف عن حضور سالم الهندي هو حضور داعم ومحبّ لفارس كرم الذي بدوره عكس في تعامله مع شركة "روتانا" مدى محبته وإخلاصه للشركة التي دعمته ووقفت إلى جانبه ومازالت تعتبره إبنها الوفي.