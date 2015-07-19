تاج الجمال.... هل دمّر بعض ملكات العالم؟

برغم أنّ رمزية لقب "ملكة جمال" تحمل معاني الرقيّ والجمال والسلام، فإنّ الكثير من ملكات الجمال حول العالم قد عرّضن هذا التاج للكثير من الانتقادات بسبب ممارسات تشوّه رمزيّة اللقب.

وثمّة العديد من الملكات حول العالم انتهت حياتهن بطريقة مأساوية، لكأن هذا التاج قد أثقل على حياتهن بالسلبية المفرطة.

إليكم بعض الأمثلة من ملكات جمال انتهجن سلوكاً غير قانوني أو غير أخلاقيّ في حياتهن، أو انتهت حياتهن بشكل مأساوي:

1- ملكة جمال البوسنة السابقة Slobodanka Tosica: متهمة بالمشاركة في 5 جرائم قتل، إضافة إلى سرقة أكثر من 4 ملايين دولار. وقد ألقت الشرطة القبض عليها.

2- ملكة جمال جمال زيمبابوي Emily Kachote: نشرت صورها عارية، فحُرمت من المشاركة في مسابقة ملكة جمال الكون.

3- ملكة جمال تركيا Merve Buyuksarac: شاركت أصدقاءها قصيدة ساخرة تناولت فيها الرئيس رجب طيب أردوغان فألقت الشرطة القبض عليها.

4- ملكة جمال الإكوادور Catherine Cando: توفيت بعد إجرائها عملية شفط دهون في البطن.

5- ملكة جمال هندوراس Maria Jose Alvarado: عثر عليها مقتولة مع شقيقتها على ضفاف نهر يقع في شرق البلاد.

6- ملكة جمال إسبانيا Patricia Yurena Rodríguez: نشرت صورة تجمعها بحبيتها في الفراش، لتكون بذلك أول فتاة تحمل لقباً جماليّاً عالمياً وذات ميول جنسيّة شاذة.

7- ملكة جمال فنزويلا Génesis Carmona: تعرضت لإطلاق نار أثناء مشاركتها في احتجاجات مناهضة للحكومة بالعاصمة الفنزويلية كراكاس، ما أدى إلى وفاتها.

8- ملكة جمال فنزويلا Monica Spear Mootz: قُتلت هي وزوجها قنصاً بالرصاص، من قِبل قطّاع طرق، أثناء قضائها عطلة عائلية في فنزويلا.

9- ملكة جمال المكسيك Maria Susana Flores Gamez: قُتِلت أثناء تبادل لإطلاق النار بين قوات الجيش وعصابات تهريب المخدرات.

10- ملكة جمال أمريكا Tara Conner: كانت تتعاطى المخدرات والكحول وتنشر صوراً فاضحة، إلا أنها التحقت بمركز لإعادة التأهيل وتخلّصت من الإدمان.

ملكات جمال أيام زمان