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المقاومة الشعبية باليمن تحكم السيطرة على "مثلث العند" بجنوب البلاد

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المقاومة الشعبية باليمن تحكم السيطرة على "مثلث العند" بجنوب البلاد المقاومة الشعبية باليمن تحكم السيطرة على "مثلث العند" بجنوب البلاد
أحكمت عناصر المقاومة الشعبية باليمن سيطرتها على مثلث العند المجاور لقاعدة العند الجوية جنوبى اليمن، وهو الطريق المؤدى إلى الضالع ولحج وتعز.

ونقلت قناة (سكاى نيوز) عن مصدر يمنى محلى قوله- اليوم الأحد، " إن عناصر المقاومة الشعبية استولوا على أربع دبابات للمسلحين، وحاصرت معسكرا شمال قاعدة العند، وذلك فى مسعى لتعزيز السيطرة على القاعدة ومحيطها بالكامل ".

من جهة أخرى، أفاد المصدر أيضا بمقتل 6 مدنيين وإصابة آخرين جراء قصف مدفعى للحوثيين على منطقة " دار سعد " فى عدن جنوبى البلاد.

ويأتى القصف الحوثى بعد وقت قصير من نجاح قوات المقاومة الشعبية الموالية للرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادي، فى تحرير عدن من ميليشيات الحوثيين وقوات الرئيس السابق على عبد الله صالح.
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