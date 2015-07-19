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رئاسة إقليم كردستان العراق: التفجير الإرهابى لداعش بديالى "لا إنسانى"

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رئاسة إقليم كردستان العراق: التفجير الإرهابى لداعش بديالى "لا إنسانى" رئاسة إقليم كردستان العراق: التفجير الإرهابى لداعش بديالى "لا إنسانى"
أدانت رئاسة إقليم كردستان العراق اليوم الأحد، التفجير الإرهابى الذى استهدف سوقا شعبية بناحية بنى سعد فى محافظة ديالى شمالى العراق مساء الجمعة الماضى، ووصفت العملية التى تبناها تنظيم (داعش)الإرهابى بأنها "لا إنسانية". . معربة عن تعازيها لعوائل الشهداء ومتمنية الشفاء لجرحى الحادث.

وذكر بيان صحفى لرئاسة إقليم كردستان العراق، أن الإرهابيين مستمرون دون أى رحمة على أفعالهم الجبانة باستهداف المواطنين الأبرياء كصفة ملازمة لهم دون مراعاة القيم الدينية والإنسانية.

وأضاف: أن ما ارتكبه من جريمة فى أول يوم عيد الفطر المبارك جريمة وحشية راح ضحيتها عدد كبير من المواطنين الأبرياء بين قتلى وجرحى، لن تفيد هؤلاء الإرهابيين بل إن مصيرهم سيكون الدمار والفشل.

وكانت سيارة مفخخة انفجرت فى سوق شعبية بخان بنى سعد مساء اليوم الأول لعيد الفطر المبارك لدى سنة العراق وعشية احتفال الشيعة بالعيد، مما أسفر عن استشهاد وإصابة 240 شخصا، بينهم سنة وشيعة وأيضا من القوات الأمنية، وإلحاق أضرار مادية كبيرة بالعشرات من المحال التجارية والسيارات.. وتبنى تنظيم داعش الإرهابى التفجير الذى نفذه انتحارى بسيارة تحمل ثلاثة أطنان من المتفجرات.. وأعلن وزير الداخلية العراقى محمد سالم الغبان اليوم انه تم توقيف متورطين فى التفجير الإرهابى ويجرى التحقيق معهم.
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