مقتل 10 مدنيين وإصابة العشرات فى غارات للطيران السورى بحلب ودرعا

ذكر المرصد السورى لحقوق الانسان أن 10 مدنيين على الأقل قتلوا فيما أصيب العشرات بجروح فى غارات جوية نفذتها طائرات النظام السورى اليوم بمدينتى حلب ودرعا، الواقعتين شمالى سوريا وجنوبها.

ونقلت قناة "سكاى نيوز" الإخبارية عن المرصد قوله، فى بيان، إن خمسة أشخاص من عائلة واحدة قتلوا جراء إلقاء الطيران المروحى براميل متفجرة على مناطق فى بلدة "بصرى الشام" بمحافظة درعا.

وفى حلب، تعرضت مناطق فى حى "الكلاسة" جنوب غربى المدينة لقصف جوى أدى إلى مقتل خمسة أشخاص على الأقل بينهم طفل وإصابة آخرين بينهم حالات خطرة.

وأضاف المرصد (مقره لندن) أن الطيران الحربى استهدف- كذلك- منطقة مستوصف الهلال الاحمر السورى فى حى "الصاخور" شرق مدينة حلب؛ ما أدى إلى سقوط عدد من الجرحى.

وأشار إلى أن الطيران الحربى قصف- أيضا- مناطق فى بلدتى "ماير" و"حيان" بريف حلب الشمالى، كما قصف مناطق فى بلدة "بيانون"؛ ما أدى إلى إصابة شخصين بجراح.

وقال المرصد إن الطيران المروحى ألقى أربعة براميل متفجرة على مناطق فى بلدة "دير حافر" بريف حلب الشرقى وسط معلومات تفيد بسقوط عدد من القتلى والجرحى، كما ألقى عددا من البراميل المتفجرة على مناطق بمحيط مطار "كويرس" العسكرى، الذى يحاصره مقاتلو داعش بريف حلب الشرقى.

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