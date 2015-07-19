أخبار عاجلة

أبرز الاتهامات التي لاحقت الإعلامي أحمد موسى -
10 تصريحات × 24 ساعة -
وزير الري السوداني يصل القاهرة -
جوارديولا بعد الهزيمة: «المنافسة على لقب الدوري انتهت» -
ريال مدريد يذل ليجانيس برباعية.. ويواصل صدارة «الليجا» -
ليفربول يتعثر أمام بورنموث بـ«البريمير ليج» -
مساء dmc - أسامة كمال لأمير قطر: "احترس من صورتك قدام العالم ومتخليش حد يضحك عليك" -
حول العالم في 24 ساعة -
فيديوجراف: أبرز ردود الفعل الدولية على هجوم خان شيخون في سوريا -
العرب اليوم: فشل جلسة مجلس الأمن الخاصة بهجوم خان شيخون وفتلى بالعراق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

مقتل 10 مدنيين وإصابة العشرات فى غارات للطيران السورى بحلب ودرعا

Google+ Print
مقتل 10 مدنيين وإصابة العشرات فى غارات للطيران السورى بحلب ودرعا مقتل 10 مدنيين وإصابة العشرات فى غارات للطيران السورى بحلب ودرعا
ذكر المرصد السورى لحقوق الانسان أن 10 مدنيين على الأقل قتلوا فيما أصيب العشرات بجروح فى غارات جوية نفذتها طائرات النظام السورى اليوم بمدينتى حلب ودرعا، الواقعتين شمالى سوريا وجنوبها.

ونقلت قناة "سكاى نيوز" عن المرصد قوله، فى بيان، إن خمسة أشخاص من عائلة واحدة قتلوا جراء إلقاء الطيران المروحى براميل متفجرة على مناطق فى بلدة "بصرى الشام" بمحافظة درعا.

وفى حلب، تعرضت مناطق فى حى "الكلاسة" جنوب غربى المدينة لقصف جوى أدى إلى مقتل خمسة أشخاص على الأقل بينهم طفل وإصابة آخرين بينهم حالات خطرة.

وأضاف المرصد (مقره لندن) أن الطيران الحربى استهدف- كذلك- منطقة مستوصف الهلال الاحمر السورى فى حى "الصاخور" شرق مدينة حلب؛ ما أدى إلى سقوط عدد من الجرحى.

وأشار إلى أن الطيران الحربى قصف- أيضا- مناطق فى بلدتى "ماير" و"حيان" بريف حلب الشمالى، كما قصف مناطق فى بلدة "بيانون"؛ ما أدى إلى إصابة شخصين بجراح.

وقال المرصد إن الطيران المروحى ألقى أربعة براميل متفجرة على مناطق فى بلدة "دير حافر" بريف حلب الشرقى وسط معلومات تفيد بسقوط عدد من القتلى والجرحى، كما ألقى عددا من البراميل المتفجرة على مناطق بمحيط مطار "كويرس" العسكرى، الذى يحاصره مقاتلو داعش بريف حلب الشرقى.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365