فى العيد متدوسش فى التيك أواى عشان متتعبش

خلال العيد ونزهاته المعروفة، وبعد أيام من الصيام، يفضل الكثيرون تناول الوجبات السريعة التيك أواى، والتى حرم من تناولها طوال شهر رمضان، وهو ما له أبلغ الأثر السيئ على الجسم والصحة بشكل عام، وعلى الأطفال بشكل خاص.

ويوضح خطورة تناول الوجبات التيك أواى أو السريعة فى العيد الدكتور محمد رؤوف أخصائى أمراض الباطنة والذى أكد على أنه فى المواسم والتجمعات العامة، تقل جودة الطعام بشكل ملحوظ، مما قد يعرض الشخص وأسرته لمشكلات معوية كثيرة إذا ما أسرف فى تناول الطعام السريع والجاهز، كما أن المعدة تعانى من حساسيتها فور الخروج من شهر رمضان لذا تحتاج لطعام سهل الهضم وبسيط.

وحذر أخصائى الباطنة من تناول الطعام السريع خلال أيام العيد لإمكانية الإصابة بالكثير من الأعراض المرضية منها، الإسهال والقئ، التلبك المعوى وعسر الهضم والانتفاخ، كما قد يعانى الشخص من حالة إعياء، أو تسمم غذائى، أو نزله معوية، وارتفاع فى درجة الحرارة، كما يزيد الطعام السريع من قرح الأمعاء ومشكلات معوية تتعلق بالهضم والتخلص من الفضلات، لذا ينصح بتناول الطعام المعد منزليا والخفيف، للتمتع بصحة جيدة خلال العيد.