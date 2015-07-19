أخبار عاجلة

أبرز الاتهامات التي لاحقت الإعلامي أحمد موسى -
10 تصريحات × 24 ساعة -
وزير الري السوداني يصل القاهرة -
جوارديولا بعد الهزيمة: «المنافسة على لقب الدوري انتهت» -
ريال مدريد يذل ليجانيس برباعية.. ويواصل صدارة «الليجا» -
ليفربول يتعثر أمام بورنموث بـ«البريمير ليج» -
مساء dmc - أسامة كمال لأمير قطر: "احترس من صورتك قدام العالم ومتخليش حد يضحك عليك" -
حول العالم في 24 ساعة -
فيديوجراف: أبرز ردود الفعل الدولية على هجوم خان شيخون في سوريا -
العرب اليوم: فشل جلسة مجلس الأمن الخاصة بهجوم خان شيخون وفتلى بالعراق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

فى العيد متدوسش فى التيك أواى عشان متتعبش

Google+ Print
فى العيد متدوسش فى التيك أواى عشان متتعبش فى العيد متدوسش فى التيك أواى عشان متتعبش
خلال العيد ونزهاته المعروفة، وبعد أيام من الصيام، يفضل الكثيرون تناول الوجبات السريعة التيك أواى، والتى حرم من تناولها طوال شهر رمضان، وهو ما له أبلغ الأثر السيئ على الجسم والصحة بشكل عام، وعلى الأطفال بشكل خاص.

ويوضح خطورة تناول الوجبات التيك أواى أو السريعة فى العيد الدكتور محمد رؤوف أخصائى أمراض الباطنة والذى أكد على أنه فى المواسم والتجمعات العامة، تقل جودة الطعام بشكل ملحوظ، مما قد يعرض الشخص وأسرته لمشكلات معوية كثيرة إذا ما أسرف فى تناول الطعام السريع والجاهز، كما أن المعدة تعانى من حساسيتها فور الخروج من شهر رمضان لذا تحتاج لطعام سهل الهضم وبسيط.

وحذر أخصائى الباطنة من تناول الطعام السريع خلال أيام العيد لإمكانية الإصابة بالكثير من الأعراض المرضية منها، الإسهال والقئ، التلبك المعوى وعسر الهضم والانتفاخ، كما قد يعانى الشخص من حالة إعياء، أو تسمم غذائى، أو نزله معوية، وارتفاع فى درجة الحرارة، كما يزيد الطعام السريع من قرح الأمعاء ومشكلات معوية تتعلق بالهضم والتخلص من الفضلات، لذا ينصح بتناول الطعام المعد منزليا والخفيف، للتمتع بصحة جيدة خلال العيد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365