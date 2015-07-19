المتحدث العسكري: مقتل 59 إرهابي والقبض على 4 آخرين وارتفاع شهداء الجيش لـ 7

أعلن المتحدث العسكري العميد محمد سمير عن مقتل 59 إرهابي وتكفيري والقبض على 4 إرهابيين من بينهم الإرهابي أحمد جمال سالم “أحد صانعى العبوات الناسفة والمتفجرات” وإرتفاع عدد شهداء أبطال القوات المسلحة البواسل إلى 7 شهداء فى نهاية يوم القتال، وذلك ضمن إجمالى نتائج أعمال قتال القوات المسلحة ضد البؤر والعناصر الإرهابية والتكفيرية عن يوم أمس السبت.

وقال المتحدث العسكري، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، إن رجال القوات المسلحة المدعومين بغطاء جوى قاموا باستهداف عدة بؤر ومقار لتجمع العناصر الإرهابية / التكفيرية بمناطق ( المهدية – التومة – الزوارعة – جبل العليقة – جنوب المساعيد – جنوب اللفتات – الوادى الأخضر – الجورة – الترابين – المركز الحضرى – البراهمة – جرادة – المقاطعة – قرية أم شيحان ) وذلك يوم السبت الموافق 18 يوليو الجاري مما أسفر عن الآتى مقتل 59 فرد إرهابى / تكفيرى، وتدمير عدد (2) مخزن للمواد المتفجرة، وتدمير ( 2 ” عربة كروز – تايلاندى ” ومقتل العناصر الإرهابية التى كانت بداخلهما – عربة تايلاندى – عربة نصف نقل مفخخة – عدد “4″ دراجة بخارية )، وتفجير عدد (2) عبوة ناسفة بنيران الرشاشات كانت معدة ومجهزة لإستهداف قواتنا على طريق التحرك .

وأضاف المتحدث العسكري أنه تم إلقاء القبض على 4 إرهابيين من بينهم الإرهابي أحمد جمال سالم ( أحد صانعى العبوات الناسفة والمتفجرات )، وإرتفع عدد شهداء أبطال القوات المسلحة البواسل إلى (7) شهداء فى نهاية يوم القتال، وجارى حصر الخسائر الإضافية فى العناصر الإرهابية / التكفيرية نتيجة القصف الجوى وسيتم إعلانه عقب تمام الحصر .

واختتم المتحدقث العسكري، بيانه، بأن رجال القوات المسلحة البواسل يواصلون أعمال المداهمة والتمشيط والمطاردة لجميع البؤر والتجمعات للعناصر الإرهابية / التكفيرية حتى تمام القضاء عليها وتطهير مناطق العريش / رفح / الشيخ زويد مما تبقى من هذه العناصر الخسيسة .