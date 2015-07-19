طائرات التحالف العربى تقصف معسكرا للحرس الجمهورى فى إب

قصفت طائرات التحالف العربي صباح اليوم الأحد معسكر اللواء 55 صواريخ التابع للحرس الجمهوري في ديرية يريم بمحافظة إب وسط اليمن والمجاورة لمحافظة تعز من الشمال .

ونقل موقع يمن برس الاخبارى عن شهود عيان أن هناك انفجارات عنيفة وقعت داخل المعسكر إثر انفجار مخازن الذخيرة التي تطايرت إلى الأحياء السكنية المجاورة للمعسكر.

يذكر أن طائرات التحالف قد استهدفت هذا المعسكر الذي يعد من أهم المعسكرات التابعة للحرس الجمهوري في اليمن عدة مرات منذ بدء عمليات عاصفة الحزم أواخر مارس الماضى .

من ناحية أخرى، قصفت طائرات التحالف مديرية حرض بمحافظة حجة الحدودية مع السعودية في شمال غرب اليمن مستهدفة عدة مواقع لعناصر الميليشيات التابعة للحوثيين.

من ناحية أخرى قصفت المليشيات التابعة للحوثيين والرئيس اليمنى المخلوع على عبد الله صالح فجر اليوم الأحد، مخازن الغاز التابعة لشركة النفط بمنطقة الضباب غرب مدينة تعز، حيث شوهدت أعمدة النيران تندلع من المنطقة من مسافات بعيدة.

وأكدت مصادر محلية لموقع "المصدر أون لاين"، القريب من المقاومة الشعبية، أن الانفجار نتج عن قصف مليشيات الحوثى وصالح المتمركزة فى مداخل المدينة لمنشآت سد الجبلين النفطية، والتى تضم خزاناتها كميات كبيرة من النفط والغاز.

وتقع المنشآت النفطية التابعة لشركة النفط الحكومية فى منطقة الضباب بالقرب من السجن المركزى وقرب أحياء سكنية غرب مدينة تعز.

ومن جانبه، أدان المجلس العسكرى فى تعز استهداف المنشآت النفطية، وحمل ميليشيات الحوثيين وصالح مسئولية تفجير وإحراق الاحتياطى الاستراتيجى من النفط والغاز بالمحافظة، موضحا أن المليشيات قصفت بشكل متعمد خزانات سد الجبلين فى منطقة الضباب والتى يوجد بها الاحتياطى الاستراتيجى من النفط والغاز لمحافظتى تعز وإب فى محاولة منهم لاخضاع المواطنين بعد تلقيهم ضربات موجعة من الجيش اليمنى والمقاومة الشعبية.

>