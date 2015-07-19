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دى ميستورا: مجلس الأمن يبحث الأزمة السورية نهاية الشهر الجارى

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دى ميستورا: مجلس الأمن يبحث الأزمة السورية نهاية الشهر الجارى دى ميستورا: مجلس الأمن يبحث الأزمة السورية نهاية الشهر الجارى
صرح مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دى ميستورا اليوم الأحد، بأن مجلس الأمن سيعقد جلسة يوم 29 يوليو الجارى لتقديم مقترحات وتوصيات للأزمة السورية.

وأضاف دى ميستورا- حسبما أفادت قناة "العربية" اليوم- "نحن فى لحظات حرجة ودقيقة فى المرحلة الحالية فى سوريا والمنطقة ككل، مشيرا إلى أن الأمين العام سيدعو إلى جلسة خاصة فى مجلس الأمن نهاية الشهر الجارى".

وأكد ضرورة التوصل إلى نهاية للأحداث المروعة التى تجرى فى سوريا وتؤثر على المنطقة، قائلا "إننا سنعمل سويا لإيجاد حل للأزمة السورية الراهنة".
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