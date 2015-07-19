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وزير الداخلية العراقى: اعتقال المتورطين بتفجير ديالى

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وزير الداخلية العراقى: اعتقال المتورطين بتفجير ديالى وزير الداخلية العراقى: اعتقال المتورطين بتفجير ديالى
أعلن وزير الداخلية العراقى محمد سالم الغبان اليوم الأحد اعتقال المتورطين بالتفجير الذى استهدف ناحية بنى سعد بمحافظة ديالى أمس الأول الجمعة.

وقالت خلية الإعلام الحربى، فى بيان بثه موقع "السومرية نيوز" الإخبارى العراقى اليوم، إن "المتهمين سيتم التحقيق معهم وإحالتهم للقضاء لإنزال أقسى العقوبات القانونية بحقهم ". وأضافت أنه "تم توقيف عدد من الضباط والمنتسبين على خلفية التفجير ".

وسقط عشرات القتلى جراء الهجوم الذى نفذ فى سوق شعبية ويعد الأسوأ من نوعه خلال العام الجارى كما أصيب فى الهجوم حوالى 130 شخصا.

وكان تنظيم داعش أعلن فى بيان على موقع إلكترونى تابع له المسؤولية عن التفجير وقال إنه أوقع أكثر من 180 قتيلا.

وقال التنظيم إن أحد عناصره ويدعى أبو رقية الأنصارى استخدم سيارة مفخخة تحتوى على 3 طن متفجرات "وفجرها وسط تجمعات للشيعة الرافضة".
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