وزارة الدفاع الجزائرية تعلن مقتل 9 جنود فى هجوم بعين الدفلى

أكدت وزراة الدفاع الجزائرية فى بيان الأحد، مقتل تسعة من جنود الجيش وجرح اثنين آخرين "بعد تعرضهم لاطلاق نار"بولاية عين الدفلى على بعد 150 كيلومتر جنوب غرب العاصمة الجزائرية.

وقال بيان وزارة الدفاع الذى نشرته على موقعها الالكترونى انه خلال "عملية بحث وتمشيط بمنطقة جبل اللوح بسوق العطاف بولاية عين الدفلى تعرضت مفرزة للجيش الوطنى الشعبى لإطلاق نار من طرف مجموعة إرهابية"، موضحا انه "استشهد تسعة عسكريين وجرح اثنان آخران".وقالت ان هذه الحادثة وقعت "يوم 17 جويلية 2015 عند الساعة السابعة مساء (18,00 تج) ".

وكان تنظيم القاعدة تحدث السبت فى بيان نشرته مواقع جهادية ولا يمكن التحقق منه تبنى فيه مقتل 14 جنديا.

وقال التنظيم ان عناصره "تمكنوا فى مساء يوم العيد من قتل 14 عسكريا اثر كمين نصبوه لمجموعة من عساكر" الجيش الجزائرى، مؤكدا ان المهاجمين غنموا اسلحة وذخائر وانسحبوا سالمين.

>وأضاف بيان وزارة الدفاع انه "وفور وقوع هذه الجريمة، تم تطويق المنطقة ومباشرة عملية تمشيط واسعة ومطاردة هؤلاء المجرمين واكتشاف مخابئهم وتدميرهم".

>ولم تعلن وزارة الدفاع حصيلة القتلى فى صفوف منفذى الهجوم وأكدت ان "مثل هذه الأعمال الإجرامية التى تأتى بعد الضربات الموجعة التى تلقتها الجماعات الإرهابية والخسائر الفادحة التى تكبدتها فى الأشهر الأخيرة، لن تزيد أفراد الجيش الوطنى الشعبى إلا عزيمة وإصرارا لمطاردة فلول هؤلاء المجرمين والقضاء عليهم".

وبحسب وزارة الدفاع الجزائرية فان 102 مسلح اسلامى قتلوا او اعتقلوا او استسلموا خلال النصف الاول من العام 2015.وقتل الجيش 13 مسلحا فى منطقة عين الدفلى وحدها.

وقتل الجيش الجزائرى فى نهاية مايو 25 اسلاميا قرب البويرة (120 كلم جنوب شرق الجزائر العاصمة) فى منطقة ينشط فيها تنظيم داعش.

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