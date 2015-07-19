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لو عندك حساسية جلدية أعرف أهم الفحوصات لتحديد سببها

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لو عندك حساسية جلدية أعرف أهم الفحوصات لتحديد سببها لو عندك حساسية جلدية أعرف أهم الفحوصات لتحديد سببها
الحساسية الجلدية أحد الأمراض التى تسبب كثير من المشاكل الصحية للأشخاص نتيجة ظهور بعض الالتهابات على سطح الجلد أو الرغبة فى حكة الجلد.

قال الدكتور سامح عبد الحميد مدرس مساعد الباثولوجيا الأكلينكية بجامعة الأزهر، إن الحساسية الجلدية بأنواعها هى عبارة عن رد فعل غير طبيعى يصدر عن جهاز المناعة بالجلد والتى تستجيب لبعض المواد الموجودة فى البيئة ويطلق عليها المواد المسببة للحساسية.

ويستكمل د. سامح قائلا: "يتم إجراء تحليل بالدم لاكتشاف العوامل التى تسبب الحساسية والذى يتم إجرائه فى حالة ظهور بعض الأعراض على البشرة.

ويتابع د. سامح قائلا: "يتم إجراء بعض الفحوصات لتحديد سبب الحساسية مثل ELISA،RAST والتى تتم بواسطة أخذ عينة من دم المريض وتحليها للكشف عن الأجسام المضادة لمواد مسببة للحساسية".

وأضاف د. سامح قائلا: "يتم استخدام اختبار الجلد لتحديد مختلف أنواع الحساسية والمواد المسببة لظهور أعراض الحساسية الجلدية والتى تتم عن طريق وضع مستخرج من مادة مسببة للحساسية على الجلد ثم حك أو وخز الجلد لإتاحة الفرصة لتعرض تلك المادة أو عن طريق حقن مسبب الحساسية تحت الجلد".
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