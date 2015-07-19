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محافظ القاهرة: ترميم حوالى 50 منزلا خلف القنصلية الإيطالية

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محافظ القاهرة: ترميم حوالى 50 منزلا خلف القنصلية الإيطالية محافظ القاهرة: ترميم حوالى 50 منزلا خلف القنصلية الإيطالية
أكد الدكتور جلال مصطفى السعيد، محافظ القاهرة، أن هناك حوالى 50 منزلا سيتم ترميمها خلف القنصلية الإيطالية تأثرت بالانفجار، مشيرا إلى أن هناك منازل سيستمر ترميمها لمدة 4 أيام وهناك منازل أخرى قد يمتد إلى 10 أيام، وذلك حسب الحالة الإنشائية للمنازل، وأن تلك البيوت ستعود إلى سيرتها الأولى وأفضل منها بعد أن تتم عمليات الترميم بشكل كامل.

فيما طلب عدد من أهالى بولاق القانطين خلف القنصلية الإيطالية والمتضررين من انفجارها توفير شقق سكنية جديدة بعد أن تضررت شققهم، حيث أكد لهم محافظ القاهرة أن المحافظة ستوفر لهم مبالغ مالية ليستأجرون أماكن يعيشون فيها لحين الانتهاء من ترميم منازلهم، ووعدهم أن تعود أقوى مما كانت عليه فى السابق.
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