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بالصور.. وقفة لطلاب بالأزهر أمام المشيخة للمطالبة بإعادة التصحيح

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تجمع عدد من طلاب الثانوية الأزهرية الدور الثانى، أمام مشيخة الأزهر، ظهر ثالث أيام عيد الفطر، فى وقفة احتجاجية للمطالبة بإعادة تصحيح أوراق الثانوية، مهددين بعمل حملة مقاطعة امتحانات الدور الثانى، لافتين إلى أنه لو لم تتم الاستجابة لمطالبهم، فإنهم يطالبون الأزهر باسقاط قيمة رسوم إعادة تصحيح ورقة الأسئلة المقررة بمائة جنيه.

وأكد الطلاب أن عددهم ليس كبيراً هذه المرة نظرا لإجازة العيد بالإضافة إلى عدم الحشد منذ فترة، مشيرين إلى أن هناك وقفات احتجاجية سيتم تحديدها فى وقت لاحق ستكون أكبر حتى تتم الاستجابة لمطالبهم.
>اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015
>

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مصر 365