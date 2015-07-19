بالفيديو والصور.. وقفة لطلاب الثانوية الأزهرية أمام المشيخة للمطالبة بإعادة التصحيح

نظم عدد من طلاب الدور الثانى بالثانوية الأزهرية، اليوم الأحد، وقفة أمام مشيخة الأزهر، ظهر ثالث أيام عيد الفطر، للمطالبة بإعادة تصحيح أوراق الثانوية، مهددين بعمل حملة مقاطعة امتحانات الدور الثانى،لافتين إلى أنه لو لم تتم الاستجابة لمطالبهم فإنهم يطالبون الأزهر بإسقاط قيمة رسوم إعادة تصحيح ورقة الأسئلة المقررة بمائة جنيه.

وأكد الطلاب أن عددهم هذه المرة قليل نظرا لإجازة العيد، بالإضافة إلى عدم الحشد منذ فترة، مشيرين إلى أن هناك وقفات احتجاجية سيتم تحديدها فى وقت لاحق ستكون أكبر حتى يتم الاستجابة لمطالبهم، لافتين إلى أنهم سيتواصلون مع وزارة الداخلية من أجل الحصول على تصريح بالمظاهرة .

وكشف الطلاب عن تدشينهم لعدد من الصفحات حملت أسماء مختلفة منها "تمرد طلاب الأزهر"، و أخر بعنوان "غضب الأزهر"، "معا لمقاطعة امتحانات الدور الثانى بالأزهر".

وعدد الطلاب مطالبهم بإقالة الدكتور عباس شومان ، وكيل الأزهر الشريف، و الدكتور محمد أبو زيد الأمير، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، بالإضافة إلى إعادة تصحيح أوراق الأسئلة، كما طالب البعض بإلغاء الرسوم المقررة على طلبات إعادة تصحيح ورق الأسئلة والمقدرة بـ 100 جنيه.

من ناحية أخرى أعلن قطاع المعاهد الأزهرية مواعيد التظلمات لطلاب الثانوية الأزهرية والتى تبدأ يوم الثلاثاء القادم، وتستمر لمدة شهر كامل، وتم تخصيص أيام لكل محافظة حتى يتم تفادى تكدس الطلاب أمام لجنة التصحيح وتم تخصيص يوم السبت لتقديم التظلمات لمحافظات كفر الشيخ و القليوبية و الفيوم و بنى سويف ، وذلك بمقر معاهد البعوث الإسلامية ، وتم تحديد يوم الثلاثاء التالى مباشرة للتعرف على ورقة الإجابة.

كما تم تحديد يوم الأحد لمحافظات المنيا و الدقهلية و دمياط و شمال و جنوب القاهرة ، وذلك بمقر معاهد البعوث الإسلامية ، على أن يتم التعرف على اوراق الأسئلة يوم الأربعاء التالى مباشرة.

وتم تخصيص الاثنين لمحافظات سوهاج و البحر الأحمر و أسوان و شمال و جنوب سيناء ، وذلك بمقر لجنة النظام و المراقبة بالعباسية ، و تم تحديد نفس اليوم للاطلاع على ورقة الأسئلة.

كما تم تحديد يوم الثلاثاء لمحافظات البحيرة و الإسكندرية و الغربية و شمال وجنوب الجيزة "عدا الواحات البحرية" ، وذلك بمقر معاهد البعوث الإسلامية ،وتم تحديد موعد الاطلاع على ورقة الأسئلة يوم السبت التالى مباشرة.

وتم تحديد يوم الأربعاء لمحافظات الشرقية و الإسماعيلية و بورسعيد و السويس و المنوفية ،وذلك بمقر معاهد البعوث الإسلامية ، وتحديد يوم الأحد التالى مباشرة للاطلاع على ورقة الأسئلة.

كما تم تحديد يوم الخميس لمحافظات أسيوط و الوادى الجديد و قنا و الأقصر ومرسى مطروح و الواحات البحرية ، وذلك بمقر معهد فتيات العباسية ، ويتم الاطلاع على ورقة الأسئلة فى نفس اليوم.

ويتم سداد الرسوم وقدرها 100 جنيه عن المادة الواحدة بالمناطق والمعاهد الأزهرية التابع لها الطالب ، و يحق للطالب بشخصه أو من ينوب عنه تقديم طلب الطعن مصحوبا بإيصال سداد الرسوم غير أن الاطلاع على ورقة الإجابة للطالب بمفرده مصطحبا معه بطاقة الرقم القومى أو استمارة النجاح مع عدم اصطحاب الهاتف المحمول أثناء الاطلاع.

ويحق للطالب الطعن مرة واحدة فى أى مادة ولن يسمح بالطعن مرة ثانية في نفس المادة ، على أن تكون مواعيد الاطلاع والتعرف على ورقة الإجابة تبدأ بلجنة النظام والمراقبة من الساعة السابعة صباحا وتنتهى في تمام الثانية من بعد الظهر.



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