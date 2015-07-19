زوج فى دعوى نشوز بإمبابة: مراتى بتقولى "يا ابن أمك"

"12 سنة زواج شوفت فيهم الويل من مراتى مكنتش عارف أن فى ست من الممكن تعذب راجل وتنكد عليه وتطلع عينه فكرت بسببها مرتين فى الانتحار لولا ستر ربنا كنت مت كافر ربنا ينتقم منها وفى الأخر عايزة تبيعنى كل حاجة عشان تخلينى على الحديدة وهى أصلا ناشز ومتستهلش".. بهذه الكلمات شكى الزوج "يوسف.م" حاله بدعوى النشوز ضد زوجته بمحكمة الأسرة بإمبابة.

حملت الدعوى رقم 8765 لسنة 2015 وذكر فيها الزوج: شاء القدر أن يوقعنى فى "منال.ح" زوجتى وتم الزواج بينا ومن وقتها وأنا لم أر يوم سعيد معاها ولكنى صبرت بعد أن رزقنى الله بـ"سالم وشهد" وتحاملت على نفسى لعل الله يهديها ولكن كل إنسان وله طاقة فزوجتى لا تحترمنى وتعاملنى أمام أولادى بـ"افترى" ولا تتقى الله فيا منها لله وبسببها فكرت فى الانتحار مرتين وكدت أن أفقد حياتى وأموت كافر.

وأكمل الزوج بجلسات الدعوى التى تنظر منذ شهر إبريل الماضى: كنت أشعر بالحرج من النظر فى عين أولادى بسبب زوجتى وعجزى عن التصدى لتلك المرأة وكانت تعايرنى بسبب أمى المريضة التى تعيش معنا وتقولى دائما بصوت عالى أمام الجيران –أصل أنت ابن أمك- وبعد صبر كثير قامت بتحرير محضر ضدى بتبديد ممتلكات شقتنا وأرادت سجنى دون أن أفعل لها شىء وطالبتنى بإعطائها مبالغ مالية، وترك المنزل وكتابته لها وهى تعلم أننى لا أملك شىء رغم أنها زوجة ناشز ولا تستحق أى شىء.

يذكر أن محكمة الأسرة حددت جلسة 22 يوليو لإصدار حكمها بدعوى النشوز التى أقامها الزوج.