الإسكان : الانتهاء من تنفيذ 45 مشروع للصرف الصحي بقرى 7 محافظات

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، انتهاء تنفيذ 45 مشروعا بالكامل، من مشروعات تغطية الصرف الصحى فى القرى ضمن المنحة الإماراتية، وذلك فى 7 محافظات، منها 4 محافظات فى الدلتا و3 محافظات فى الصعيد، ضمن تحسين خدمة الصرف الصحى بالقرى المصرية، والمحافظة على صحة المواطن والبيئة.

وقال مدبولى، فى بيان، اليوم الأحد، إن المحافظات السبع التى تم تنفيذ المشروعات بها هى: الشرقية “7 قرى”، المنوفية “8 قرى”، البحيرة “9 قرى”، الغربية “10 قرى”، المنيا “5 قرى”، أسيوط “قريتان”، سوهاج “4 قرى”، مؤكدا أن من يقوم بتنفيذ المشروعات شركات مصرية، من بينها المقاولون العرب والمقاولات المصرية ومصنع حلوان، والنصر للمبانى والإنشاءات “إيجيكو”.

وأشار الوزير إلى أن القرى التى تم إنهاؤها هى صفط الحرية والوفائية والنجيلة وكفر الرحمانية وكفر السابى والقروى والحرفة وسحالى ودسنونس الحلفاية فى محافظة البحيرة، وزاوية رزين وسروهيت وهيت وكفر البتاتون وكفر الشيخ خليل ودمليج والشهيد فكرى وكفر الحمادية بمحافظة المنوفية، وتلبنت قيصر ومحلة أبوعلى وميت السودان وشبشير ودمرو وكفر دمرو وبنفور و كفور بلشاى ودنشور وصناديد فى محافظة الغربية، وعبدالملك منصور وبير عمارة وسلمنت وعزب البحاير والديدامون وغزالة عبدون وميت العز بمحافظة الشرقية، وبنى أحمد الغربية وصفط الخمار وشوشة والقيس وكوم مطاى بمحافظة المنيا، والحرافشة ونزلة عبدالله وعنبيس والحسنة فى محافظة سوهاج، والصبحة وبنى هلال بمحافظة أسيوط.

وقدم وزير الإسكان الشكر لدولة الإمارات لعربية المتحدة لمساهمتها فى تنفيذ مشروعات حيوية ترتبط بالحياة اليومية للمواطنين، مثل مشروعات صرف صحى القرى، والوحدات السكنية فى عدد كبير من المحافظات والمدن الجديدة، أهمها 6 أكتوبر وبرج العرب وبورسعيد والغربية والشرقية.

أ ش أ