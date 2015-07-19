في_القمة - شارك برأيك - كيف يعوض الزمالك الغياب المحتمل لحفني وفتحي وجابر

"هناك احتمال بأن يغيب أيمن حفني ومصطفى فتحي وعمر جابر عن الزمالك في مباراة الأهلي".. هكذا صرح إسماعيل يوسف مدير الكرة بالفريق الأبيض.

ماذا لو حدث ذلك.. ما الذي يستطيع جوزفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك فعله ليحقق بالفريق الأبيض فوزا عجز عنه الفرسان في السنوات الـ8 الأخيرة؟

الخيار الأول

الخيار الأول هو مشاركة أحمد عيد عبد الملك مع خالد قمر تحت رأس الحربة باسم مرسي.

مع هذا المثلث الهجومي يستطيع فيريرا الاعتماد على الثلاثي إبراهيم صلاح ومعروف يوسف وأحمد توفيق في وسط الملعب.

الخيار الثاني

الخيار الثاني المطروح أمام فيريرا في تلك الحالة هو الاعتماد على باسم مرسي وأحمد علي كثنائي هجوم، خلفه فقط أحمد عيد عبد الملك.

ستتحول الخطة تماما من 4-3-3 إلى 4-1-2-1-2 في تلك الحالة.

الخيار الثالث

الخيار الثالث دفاعي أكثر، وهو مشاركة طارق حامد في وسط الملعب مع إبراهيم صلاح ومعروف يوسف مع منح النيجيري وبرفقته توفيق مساحة أكبر للهجوم.

هذه المساحة التي يمكن أن يكفلها الزمالك لمعروف وتوفيق قد تعين عيد عبد الملك على أعباء صناعة اللعب أمام الأهلي.

شارك برأيك واخطرنا.. كيف يلعب الزمالك لو غاب عنه الحاوي حفني واللاعب الواعد مصطفى فتحي؟