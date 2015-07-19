في_القمة - شارك برأيك.. السؤال الأصعب أمام مبروك: الحاوي أم الساحر الجديد؟

أمام فتحي مبروك المدير الفني للأهلي خيار صعب للغاية في اختياره لتشكيل الفريق الأحمر لمباراة الزمالك يوم 21 يوليو.

فمن بين عبد الله السعيد ووليد سليمان ومحمود حسن "تريزيجيه" ومؤمن زكريا ورمضان صبحي، على مدرب الأهلي اختيار 3 فقط.

تريزيجيه مع تذبذب مستواه قد يريح مبروك في اختيار التشكيل الأساسي للأهلي لمباراة الزمالك.

وسيلعب تريزيجيه كورقة بديلة في حسابات مدرب الأهلي.

لكن ماذا عن الأسماء الباقية؟

مؤمن زكريا تألق في تدريبات الأهلي مساء يوم السبت وظهر بمستوى لافت وهو يشارك كصانع ألعاب في عمق ملعب الفريق الأحمر.

عبد الله السعيد لعب ناحية اليسار في التدريبات ليدخل في مقارنة مع رمضان صبحي الذي يقدم الدور نفسه.

لكن هناك خيار أخر وهو وليد سليمان، الذي يمتلك من الخبرة ما يجعل كفته أرجح من رمضان صبحي.

رمضان رغم أنه الأقل خبرة بين السعيد ووليد سليمان لكن مستواه في الفترة الأخيرة يجعله "ساحر الأهلي" الذي يمتلك الحل دوما للشياطين الحمر.

فماذا يفعل فتحي مبروك؟ شارك برأيك..