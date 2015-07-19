«محلب» يلتقي نظيره الايطالي لبحث مكافحة الإرهاب

يبدأ المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، غدا الاثنين، جولة خارجية في عدة دول، والتي تستمر عدة أيام.

ويشارك رئيس الوزراء فى المؤتمر الأول لمكافحة الإيبولا بغينيا الاستوائية، ويعرض خلالها رئيس الوزراء جهود مصر فى قطاع الصحة، بالإضافة إلى تناول الزيارة لعدد من اللقاءات الثنائية لبحث سبل زيادة التعاون المشترك بين البلدين. ويعقب زيارة رئيس الوزراء لغينيا الاستوائية مشاركته فى معرض ميلانو الدولى بإيطاليا فى الفترة من 22 وحتى 24 يوليو الجارى بحضور عدد من الوزراء، ويترأس رئيس الوزراء خلال زيارته لإيطاليا مجلس الأعمال المصرى الإيطالى، لبحث سبل زيادة الاستثمارات بين البلدين.

كما يلتقى محلب نظيره الإيطالى وعددا من المسؤولين من الجانب الإيطالى، ويتناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الدولية من بينها مكافحة الإرهاب، والتأكيد على أن مصر تحارب الإرهاب ليس فى مصر فقط ولكن نيابة عن العالم، بالإضافة إلى التطرق للقضايا الاقتصادية والتقدم الذى أحرزته مصر على المستوى الاقتصادى.

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