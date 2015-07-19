أخبار عاجلة

أبرز الاتهامات التي لاحقت الإعلامي أحمد موسى -
10 تصريحات × 24 ساعة -
وزير الري السوداني يصل القاهرة -
جوارديولا بعد الهزيمة: «المنافسة على لقب الدوري انتهت» -
ريال مدريد يذل ليجانيس برباعية.. ويواصل صدارة «الليجا» -
ليفربول يتعثر أمام بورنموث بـ«البريمير ليج» -
مساء dmc - أسامة كمال لأمير قطر: "احترس من صورتك قدام العالم ومتخليش حد يضحك عليك" -
حول العالم في 24 ساعة -
فيديوجراف: أبرز ردود الفعل الدولية على هجوم خان شيخون في سوريا -
العرب اليوم: فشل جلسة مجلس الأمن الخاصة بهجوم خان شيخون وفتلى بالعراق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

«محلب» يلتقي نظيره الايطالي لبحث مكافحة الإرهاب

Google+ Print
«محلب» يلتقي نظيره الايطالي لبحث مكافحة الإرهاب «محلب» يلتقي نظيره الايطالي لبحث مكافحة الإرهاب

المهندس إبراهيم محلب

يبدأ  المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، غدا الاثنين، جولة خارجية في عدة دول، والتي تستمر عدة أيام.

ويشارك رئيس الوزراء فى المؤتمر الأول لمكافحة الإيبولا بغينيا الاستوائية، ويعرض خلالها رئيس الوزراء جهود فى قطاع الصحة، بالإضافة إلى تناول الزيارة لعدد من اللقاءات الثنائية لبحث سبل زيادة التعاون المشترك بين البلدين. ويعقب زيارة رئيس الوزراء لغينيا الاستوائية مشاركته فى معرض ميلانو الدولى بإيطاليا فى الفترة من 22 وحتى 24 يوليو الجارى بحضور عدد من الوزراء، ويترأس رئيس الوزراء خلال زيارته لإيطاليا مجلس الأعمال المصرى الإيطالى، لبحث سبل زيادة الاستثمارات بين البلدين.

كما يلتقى محلب نظيره الإيطالى وعددا من المسؤولين من الجانب الإيطالى، ويتناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الدولية من بينها مكافحة الإرهاب، والتأكيد على أن مصر تحارب الإرهاب ليس فى مصر فقط ولكن نيابة عن العالم، بالإضافة إلى التطرق للقضايا الاقتصادية والتقدم الذى أحرزته مصر على المستوى الاقتصادى.
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء dmc - تقرير مؤلم .. استغاثة مرضى الهيموفيليا في مصر

مساء dmc - تقرير مؤلم .. استغاثة مرضى الهيموفيليا في مصر

مساء dmc - أنيس أكيلمندوس: من الوارد زيادة حجم استثمارات الشركات الأمريكية العاملة في مصر

مساء dmc - أنيس أكيلمندوس: من الوارد زيادة حجم استثمارات الشركات الأمريكية العاملة في مصر

مساء dmc - مصر تدين القصف العشوائي لخان شيخون في إدلب السورية .. وتغيير موقف ترامب

مساء dmc - مصر تدين القصف العشوائي لخان شيخون في إدلب السورية .. وتغيير موقف ترامب

مساء dmc - القوات المسلحة تحتفل بتسلم القوات الجوية المصرية 3 طائرات رافال ضمن دفعة جديدة

مساء dmc - القوات المسلحة تحتفل بتسلم القوات الجوية المصرية 3 طائرات رافال ضمن دفعة جديدة