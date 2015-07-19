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مصرع طالب صدمته سيارة ملاكى أثناء استقلاله دراجة نارية بالمنوفية

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مصرع طالب صدمته سيارة ملاكى أثناء استقلاله دراجة نارية بالمنوفية مصرع طالب صدمته سيارة ملاكى أثناء استقلاله دراجة نارية بالمنوفية
لقى طالب بقرية عرب الرمل التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية مصرعه، وذلك إثر اصطدام سيارة ملاكى بدراجة نارية على طريق قويسنا – شبين الكوم، وذلك بسبب السرعة الجنونية، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء ممتاز فهمى مدير أمن المنوفية إخطارا من المقدم خاتم الدهشان رئيس مباحث مركز أشمون يفيد بمصرع مصطفى عماد عبد الحفيظ 15 عاما طالب ومقيم بقرية عرب الرمل التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية مصرعه، وذلك إثر اصطدام سيارة ملاكى بدراجة نارية على طريق قويسنا – شبين الكوم، وذلك بسبب السرعة الجنونية، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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مصر 365