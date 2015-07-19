مصرع طالب صدمته سيارة ملاكى أثناء استقلاله دراجة نارية بالمنوفية

لقى طالب بقرية عرب الرمل التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية مصرعه، وذلك إثر اصطدام سيارة ملاكى بدراجة نارية على طريق قويسنا – شبين الكوم، وذلك بسبب السرعة الجنونية، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.إعلان - Ads إعلان - Ads
تلقى اللواء ممتاز فهمى مدير أمن المنوفية إخطارا من المقدم خاتم الدهشان رئيس مباحث مركز أشمون يفيد بمصرع مصطفى عماد عبد الحفيظ 15 عاما طالب ومقيم بقرية عرب الرمل التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية مصرعه، وذلك إثر اصطدام سيارة ملاكى بدراجة نارية على طريق قويسنا – شبين الكوم، وذلك بسبب السرعة الجنونية، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.