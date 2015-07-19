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القبض على طالب تخصص فى تصنيع الأسلحة النارية بمدينة نصر

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نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، فى القبض على طالب تخصص فى تصنيع الأسلحة النارية والاتجار فيها داخل مسكنه بمدينة نصر، فتم ضبط بحوزته عدد من الأسلحة والأدوات التى يستخدمها فى التصنيع.

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول معلومات مفادها قيام "عبيده.أ.ع" 16 سنة طالب بمدرسة الخليفة المأمون بمصر الجديدة ومقيم دائرة القسم والسابق اتهامه فى القضية رقم 1360/2014 الأزبكية "أحداث شغب رمسيس" والمفرج عنه بتاريخ 18/3/2014 بتصنيع الأسلحة النارية والاتجار فيها داخل مسكنه.

وعلى الفور انتقل الرائد إسلام عثمان مقبل معاون مباحث القسم وبصحبته القوة المرافقة وتمكن من ضبطه وعثر بداخل المسكن على 5 كباس خرطوش عيار 12مم وطلقتين عيار 7.62×39مم و 5 ماسورة و 5 سوسته وأدوات تصنيع (صاروخ – شنيور – منجلة – مبرد – مفتاح إنجليزى – صنفرة) وخوذة رأس و2 إسبراى.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع الأسلحة النارية لاستخدامها فى المظاهرات المؤيدة للرئيس المعزول، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.
>اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015
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