انتشار مكثف لقوات الشرطة بالعريش.. وتشديدات أمنية على الطريق الدولى

انتشرت قوات الشرطة بمختلف أنحاء مدينة العريش وأقامت أكمنة ثابتة ومتحركة، وقال اللواء على العزازى مدير أمن شمال سيناء، إن القوات نفذت حملات تمشيط لأحياء المدينة ومحيطها والشاليهات لمنع تسلل عناصر إرهابية وتتبع مطلوبين أمنيا، كما نشرت القوات أكمنة ثابتة ومتحركة داخل المدينة، وتم تشديد إجراءات التفتيش على أكمنة بالوظة وبئر العبد والميدان على طول الطريق الدولى العريش القنطرة.

وأغلقت القوات ميادين المالح وضاحية السلام وسط العريش، كما أغلقت كليا محيط ديوان المحافظة ومديرية الأمن والسجن المركزى ومعسكرات الأمن المركزى والمقرات الأمنية ومقرات حكومية.

وقال شهود عيان إنه سمع دوى إطلاق نيران تحذيرية طوال ساعات الليل والنهار بين الحين والآخر من الارتكازات الأمنية على ساحل مدينة العريش ومحيطها ومناطق المساعيد والضاحية وطريق العريش الدائرى ومناطق الريسة والزهور.

كما سمع دوى انفجارات وشوهدت سحب دخان بالتزامن مع حملات أمنية لقوات مكافحة الإرهاب فى مناطق شرق وجنوب العريش وقرى الشيخ زويد ورفح.

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