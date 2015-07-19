محافظ المنوفية يقيل رئيس الوحدة المحلية بالبتانون بسبب القمامة

قرر محافظ المنوفية الدكتور هشام عبد الباسط، إقالة رئيس الوحدة المحلية بالبتانون وعودته للعمل بمجلس مدينة شبين الكوم لوجود تجمعات قمامة وإشغالات بطول طريق الشهداء – الكوم الأخضر وعدم وجود نوبتجية من عمال النظافة.

جاء ذلك فى جولة مفاجئة شملت عددا من قرى مراكز شبين الكوم وتلا والشهداء.

تفقد خلالها المحافظ الوحدة الصحية وعملية المياه بقرية طنبدى التابعة لمركز شبين الكوم وأسفرت الزيارة عن تحويل الطبيب ج.س وح.م من طاقم التمريض بالوحدة لتركهما النوبتجية، كما تفقد المحافظ محطة مياه طنبدى للتأكد من سلامة العمل بالمحطة وأصدر تعليمات بسرعة إنشاء سور للعملية وقدم التهنئة بالعيد لطاقم النوبتجية.

ثم انتقل المحافظ إلى محطة مياه الشهداء الواقعة بقرية سرسنا لتفقد سير العمل بها حيث شهد المحافظ عملية غسيل الفلاتر بالمحطة واطمئن على جودة المياه.

وأكد الدكتور هشام عبد الباسط، ضرورة الانتظام فى عملية الغسيل فى جميع المحطات طبقا للمواعيد المحددة حرصا على صحة المواطنين كما وجه بسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين خاصة خلال إجازة عيد الفطر المبارك وقدم التهنئة بالعيد للعاملين بالمحطة.

وأثناء زيارة المحافظ المفاجئة للمستشفى العام بمدينة الشهداء أمر بصرف مكافأة لكل من الدكتور أحمد زويد والدكتور رامى مزروع وتوجيه الشكر لهما لانتظامهما فى العمل حيث قام بالمرور على أقسام المستشفى واطمأن على مدى استعداد المستشفى لاستقبال حالات الطوارئ، وكما اطمأن على جودة الخدمة الصحية المقدمة فى المستشفى من المرضى واستمع إلى آرائهم وطلباتهم وفى استجابة فورية قرر محافظ المنوفية إعفاء أحد المرضى بشكل استثنائى من الرسوم نظرا لحالته الصحية.

وفى طريق العودة أمر المحافظ بإحالة طاقم النوبتجية بالوحدة الصحية بقرية كمشيش التابعة لمركز تلا إلى التحقيق لعدم تواجدهم بمكان عملهم وإغلاق الوحدة، وقدم المحافظ التهنئة بالعيد لأطقم النوبتجية بالوحدة المحلية ومحطة مياه بخاتى التابعة لمركز شبين الكوم وقدم لهم الشكر على انتظامهم فى العمل وأحال الطبيبة "أ.أ.ش" للتحقيق لتغيبها عن النوبتجية بوحدة بخاتى الصحية.

كما قرر إقالة رئيس الوحدة المحلية بالبتانون وعودته للعمل بمجلس مدينة شبين الكوم لوجود تجمعات قمامة وإشغالات بطول طريق الشهداء – الكوم الأخضر وعدم وجود نوبتجية من عمال النظافة.

وكلف رؤساء الوحدات المحلية ومديرى المديريات بمتابعة تنفيذ القرارات.



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