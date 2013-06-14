برسيل تعلن عن الفائزين في مسابقة أروع عباية

شهد الموسم الخامس من مسابقة "برسيل أروع عباية" منافسة شديدة في النهائيات بين ريان حنفي وسارة السعدي من السعودية ذات الثامنة عشر عاماً . فبعد ثمان أسابيع من التنافس والإبداع في الأفكار المبتكرة و التصاميم المذهلة للعباءات ، فازت ريان حنفي بلقب أفضل مصممة عباءات في هذه المسابقة . وتميزت مسابقة هذا العام بمضمون جديد حيث بقيت جميع المشتركات معا طوال فترة المنافسة ، وعرضت مهاراتهم في التصاميم وفقا للتحديات التي قدمت لهم من قبل لجنة التحكيم . وكانت هذه الخطوة المتميزة من قبل شامبو العباية برسيل لمساعدة جميع المصممات الناشئات لاتخاذ الخطوة الأولى نحو مهنتهم في تصميم العباءات .