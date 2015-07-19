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السيطرة على حريق هائل بمنطقة الغابة الشجرية الصينية بالمنوفية

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السيطرة على حريق هائل بمنطقة الغابة الشجرية الصينية بالمنوفية السيطرة على حريق هائل بمنطقة الغابة الشجرية الصينية بالمنوفية
تمكنت قوات الحماية المدنية بالمنوفية منذ قليل، من السيطرة على حريق هائل بمنطقة الغابة الشجرية الصينية ببركة الأكسدة التابعة لجهاز فى مدينة السادات، وذلك بسبب إلقاء أحد المارة سيجارة مشتعلة تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء ممتاز فهمى مدير أمن المنوفية إخطارا من العميد وحيد الحضرى مأمور مركز السادات، يفيد من تمكن قوات الحماية المدنية بالمنوفية من السيطرة علي حريق هائل بمنطقة الغابة الشجرية الصينية ببركة الأكسدة التابعة لجهاز فى مدينة السادات، وذلك بسبب إلقاء أحد المارة سيجارة مشتعلة ولم ينجم عنها ثمة إصابات بشرية والتلفيات عبارة عن احتراق كمية من الأشجار، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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