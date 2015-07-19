نجاح العلاج الجينى للفئران المصابة بالصم الوراثى

نجح فريق من الباحثين العلميين فى استعادة السمع الجزئى لدى الفئران بفضل العلاج الجينى الذى يهدف إلى إحداث تغيير فى الجين المعروف باسم / تى ام س 1/ أحد الجينات المسئولة عن الصم الوراثى.

واكتشف العلماء أن السبب فى الصم يأتى عن طريق فيروس فى الغدد يصيب مباشرة الأذن الداخلية وفى خلال بضعة أسابيع أدى العلاج الجينى إلى تحسن فى الخلايا التى سمحت للحيوانات أن تتفاعل مع موجات صوتية قوتها 90 دسيبل "وحدة قياس التفاوت فى منسوب قدرتين أو شدتى صوتين".

ويأمل العلماء فى اختبار هذا العلاج الجينى على الإنسان خلال من 5 إلى 10 سنوات قادمة.