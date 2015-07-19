نجاح العلاج الجينى للفئران المصابة بالصم الوراثى

نجح فريق من الباحثين العلميين فى استعادة السمع الجزئى لدى الفئران بفضل العلاج الجينى الذى يهدف إلى إحداث تغيير فى الجين المعروف باسم / تى ام س 1/ أحد الجينات المسئولة عن الصم الوراثى.إعلان - Ads إعلان - Ads
واكتشف العلماء أن السبب فى الصم يأتى عن طريق فيروس فى الغدد يصيب مباشرة الأذن الداخلية وفى خلال بضعة أسابيع أدى العلاج الجينى إلى تحسن فى الخلايا التى سمحت للحيوانات أن تتفاعل مع موجات صوتية قوتها 90 دسيبل "وحدة قياس التفاوت فى منسوب قدرتين أو شدتى صوتين".
ويأمل العلماء فى اختبار هذا العلاج الجينى على الإنسان خلال من 5 إلى 10 سنوات قادمة.