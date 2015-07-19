أسبوع الدلتا الدولى لأمراض الكبد يخصص يوما عن طرق الوقاية من فيروس سى

تعقد الجمعية العربية لأمراض الكبد بالاشتراك مع نادى الحكمة بطنطا مؤتمرها الـ 20 أسبوع الدلتا الدولى لأمراض الكبد والجهاز الهضمى يوم 27 يوليو الجارى بمشاركة جميع أساتذة الكبد فى مصر والعالم العربى وعدد من الخبراء الأجانب.

وقال الدكتور محمد العتيق أستاذ الكبد والجهاز الهضمى بمركز أبحاث الكبد بطنطا رئيس الجمعية العربية للكبد أن المؤتمر يخصص يوم كامل عن الوقاية ومكافحة العدوى من الفيروسات الكبدية، وقال إنه بالرغم من وجود 10 ملايين مريض بفيروس سى فى مصر فيوجد 80 مليون مصرى سليم معرضون لنقل العدوى اليهم موضحا أنه يجب أن تخصص الدولة ميزانية للوقاية أكثر من العلاج مع الاستمرار فى علاج المرضى، وذلك لمنع حدوث إصابات جديدة.

وقال إن عدد الإصابات الجديدة سنويا تتراوح ما بين 200: 500 ألف حالة جديدة سنويا وإذا قمنا بعلاج 70 ألف حالة حتى الآن فقد دخل مكانهم أكثر من ضعفهم وينصح بضرورة التوعية الصحية فى وسائل الإعلام عن طريق الدراما ووضع منهج مبسط لكيفية نقل العدوى بفيروس سى يتم تدريسه فى جميع مراحل التعليم وعمل توعية من خلال المساجد والكنائس وإعادة تقييم جهاز التشخيص الذى اخترعه أحد المهندسين بالقوات المسلحة لأنه أثبت فعالية فى اكتشاف الفيروس فى بنوك الدم وغرف العمليات وماكينات الغسيل الكلوى والمعدات المستخدمة فى الجراحة والأسنان لمنع انتشار العدوى بفيروس سى.

وقال الدكتور محمد كمال شاكر رئيس قسم الكبد بطب عين شمس رئيس المؤتمر المشارك أن اليوم الثانى للمؤتمر ستخصص عدة جلسات لعقد مقارنة بين أدوية علاج فيروس سى التى ظهرت فى مصر والتى سوف تظهر قريبا وبحث أيهما أفضل للمريض المصرى.

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