تواصل الحملات الأمنية بمناطق العريش والشيخ زويد ورفح

واصلت قوات مكافحة الإرهاب بشمال سيناء فى ثالث أيام العيد عمليات تطهير سيناء من البؤر والعناصر الإرهابية.

وقال مصدر أمنى بشمال سيناء، إن حملات أمنية موسعة انطلقت وشملت عدة مناطق جنوب وغرب وشرق العريش، ومناطق غرب وجنوب الشيخ زويد وغرب وجنوب رفح ومحيط الطريق الدولى العريش رفح.

وأشار المصدر إلى أن القوات تقوم بملاحقة مجموعات إرهابية وتمشيط هذه المناطق إلى جانب تأمينها ضد أى تحركات ومحاولات لاستهداف القوات والمواطنين.

وتمكنت القوات بحسب المصدر خلال عملياتها التى رافقها غطاء جوى إلى جانب مشاركة آليات برية وقوات خاصة من إلحاق خسائر بشرية فى صفوف العناصر الإرهابية، فضلا عن تدمير مخازن أسلحة وإبطال عبوات ناسفة وإحباط هجمات إرهابية لافتا إلى أن بيانا رسميا تفصيليا سيصدر فى وقت لاحق بحجم ما تكبدته العناصر الإرهابية والإجرامية فى تلك المناطق.