احتفلي بالألوان خلال الصيف

للصيف ألوانه القوية والمشرقة التي تحتفل بالحياة وبالعطلة. انضمي إلى هذا الاحتفال واختاري لأزيائك وإكسسواراتك طبقات وألوان لا تخلو من المرح وحب الحياة.

- تنسيق وتصوير: جهاد حجيلي.

- ماكياج: إيلي استيفان.

- تصفيف شعر: محمد سيالا.

- الأزياء والإكسسوارات من محلات: Roberto Cavalli, Fendi, Marc Jacobs, Marni, Tods, Dolce & Gabbana.

الصورة رقم 1:

- توب مطبعة. سعرها 435$.

- بنطلون كلاسيكي باللون الأسود. سعره 670$.

الإثنان من Marni.

- سوار ملون من Fendi. سعره 620$.

- صندل ذو كعب مرتفع من Tods. سعره 598$.

الصورة رقم 2:

- ثوب مطبع من Dolce & Gabbana. سعره 1890$.

- صندل باللون الأحمر من Marni. سعره 695$.

- حقيبة من الجلد باللون الأحمر من Tods. سعرها 1576$.

- خاتم ملون من Roberto Cavalli. سعره 185$.

الصورة رقم 3:

- توب قطنية باللون الأبيض. سعرها 230$.

- بنطلون مطبع. سعره 495$.

- حذاء ذو كعب مضغوط. سعره 715$.

جميعها من Marni.

- خاتم ملون من Roberto Cavalli. سعره 185$.

- نظارات شمسية من Tods. سعرها 540$.

الصورة رقم 4:

- ثوب مطبع. سعره 1110$.

- كارديغان باللون الأبيض. سعره 1315$.

الإثنان من Roberto Cavalli.

- حقيبة باللون النيلي من Tods. سعرها 1138$.

الصورة رقم 5:

- ثوب مطبع. سعره 1215$.

- كارديغان باللون الأبيض. سعره 590$.

الإثنان من Marc Jacobs.

- حقيبة صغيرة باللون الاصفر من Fendi. سعرها 1520$.

- سوار عريض من Marni. سعره 670$.

الصورة رقم 6:

- جاكيت مطبعة. سعرها 940$. ترافقها تنورة مطبعة سعرها 940$.

الإثنان من Dolce & Gabbana.

- حقيبة باللون البرتقالي من Celine. سعرها 3620$.

الصورة رقم 7:

- باليرينا مطبعة من Dolce & Gabbana. سعرها 780$.

- حقيبة مطبعة من Fendi. سعرها 4180$.

- نظارات شمسية باللون الوردي. سعرها 380$.

- وشاح مطبع. سعره 275$.

الإثنان من Marc Jacobs.

الصورة رقم 8:

- حقيبة باللون الأصفر من Marc Jacobs. سعرها 2090$.

- حقيبة من الجلد باللون الوردي. سعرها 1452$.

- حذاء باللون الوردي. سعره 598$.

الإثنان من Tod’s.

- عقد من المعدن تزينه أحجار زرقاء من Roberto Cavalli. سعره 1225$.