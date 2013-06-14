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احتفلي بالألوان خلال الصيف

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احتفلي بالألوان خلال الصيف احتفلي بالألوان خلال الصيف

للصيف ألوانه القوية والمشرقة التي تحتفل بالحياة وبالعطلة. انضمي إلى هذا الاحتفال واختاري لأزيائك وإكسسواراتك طبقات وألوان لا تخلو من المرح وحب الحياة.

- تنسيق وتصوير: جهاد حجيلي.
- ماكياج: إيلي استيفان.
- تصفيف شعر: محمد سيالا.
- الأزياء والإكسسوارات من محلات: Roberto Cavalli, Fendi, Marc Jacobs, Marni, Tods, Dolce & Gabbana.

الصورة رقم 1:
- توب مطبعة. سعرها 435$.
- بنطلون كلاسيكي باللون الأسود. سعره 670$.
الإثنان من Marni.
- سوار ملون من Fendi. سعره 620$.
- صندل ذو كعب مرتفع من Tods. سعره 598$.

الصورة رقم 2:
- ثوب مطبع من Dolce & Gabbana. سعره 1890$.
- صندل باللون الأحمر من Marni. سعره 695$.
- حقيبة من الجلد باللون الأحمر من Tods. سعرها 1576$.
- خاتم ملون من Roberto Cavalli. سعره 185$.

الصورة رقم 3:
- توب قطنية باللون الأبيض. سعرها 230$.
- بنطلون مطبع. سعره 495$.
- حذاء ذو كعب مضغوط. سعره 715$.
جميعها من Marni.
- خاتم ملون من Roberto Cavalli. سعره 185$.
- نظارات شمسية من Tods. سعرها 540$.

الصورة رقم 4:
- ثوب مطبع. سعره 1110$.
- كارديغان باللون الأبيض. سعره 1315$.
الإثنان من Roberto Cavalli.
- حقيبة باللون النيلي من Tods. سعرها 1138$.

الصورة رقم 5:
- ثوب مطبع. سعره 1215$.
- كارديغان باللون الأبيض. سعره 590$.
الإثنان من Marc Jacobs.
- حقيبة صغيرة باللون الاصفر من Fendi. سعرها 1520$.
- سوار عريض من Marni. سعره 670$.

الصورة رقم 6:
- جاكيت مطبعة. سعرها 940$. ترافقها تنورة مطبعة سعرها 940$.
الإثنان من Dolce & Gabbana.
- حقيبة باللون البرتقالي من Celine. سعرها 3620$.

الصورة رقم 7:
- باليرينا مطبعة من Dolce & Gabbana. سعرها 780$.
- حقيبة مطبعة من Fendi. سعرها 4180$.
- نظارات شمسية باللون الوردي. سعرها 380$.
- وشاح مطبع. سعره 275$.
الإثنان من Marc Jacobs.

الصورة رقم 8:
- حقيبة باللون الأصفر من Marc Jacobs. سعرها 2090$.
- حقيبة من الجلد باللون الوردي. سعرها 1452$.
- حذاء باللون الوردي. سعره 598$.
الإثنان من Tod’s.
- عقد من المعدن تزينه أحجار زرقاء من Roberto Cavalli. سعره 1225$.

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سيدتي