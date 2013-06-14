احتفلي بالألوان خلال الصيف

للصيف ألوانه القوية والمشرقة التي تحتفل بالحياة وبالعطلة. انضمي إلى هذا الاحتفال واختاري لأزيائك وإكسسواراتك طبقات وألوان لا تخلو من المرح وحب الحياة.
- تنسيق وتصوير: جهاد حجيلي.
- ماكياج: إيلي استيفان.
- تصفيف شعر: محمد سيالا.
- الأزياء والإكسسوارات من محلات: Roberto Cavalli, Fendi, Marc Jacobs, Marni, Tods, Dolce & Gabbana.
الصورة رقم 1:
- توب مطبعة. سعرها 435$.
- بنطلون كلاسيكي باللون الأسود. سعره 670$.
الإثنان من Marni.
- سوار ملون من Fendi. سعره 620$.
- صندل ذو كعب مرتفع من Tods. سعره 598$.
الصورة رقم 2:
- ثوب مطبع من Dolce & Gabbana. سعره 1890$.
- صندل باللون الأحمر من Marni. سعره 695$.
- حقيبة من الجلد باللون الأحمر من Tods. سعرها 1576$.
- خاتم ملون من Roberto Cavalli. سعره 185$.
الصورة رقم 3:
- توب قطنية باللون الأبيض. سعرها 230$.
- بنطلون مطبع. سعره 495$.
- حذاء ذو كعب مضغوط. سعره 715$.
جميعها من Marni.
- خاتم ملون من Roberto Cavalli. سعره 185$.
- نظارات شمسية من Tods. سعرها 540$.
الصورة رقم 4:
- ثوب مطبع. سعره 1110$.
- كارديغان باللون الأبيض. سعره 1315$.
الإثنان من Roberto Cavalli.
- حقيبة باللون النيلي من Tods. سعرها 1138$.
الصورة رقم 5:
- ثوب مطبع. سعره 1215$.
- كارديغان باللون الأبيض. سعره 590$.
الإثنان من Marc Jacobs.
- حقيبة صغيرة باللون الاصفر من Fendi. سعرها 1520$.
- سوار عريض من Marni. سعره 670$.
الصورة رقم 6:
- جاكيت مطبعة. سعرها 940$. ترافقها تنورة مطبعة سعرها 940$.
الإثنان من Dolce & Gabbana.
- حقيبة باللون البرتقالي من Celine. سعرها 3620$.
الصورة رقم 7:
- باليرينا مطبعة من Dolce & Gabbana. سعرها 780$.
- حقيبة مطبعة من Fendi. سعرها 4180$.
- نظارات شمسية باللون الوردي. سعرها 380$.
- وشاح مطبع. سعره 275$.
الإثنان من Marc Jacobs.
الصورة رقم 8:
- حقيبة باللون الأصفر من Marc Jacobs. سعرها 2090$.
- حقيبة من الجلد باللون الوردي. سعرها 1452$.
- حذاء باللون الوردي. سعره 598$.
الإثنان من Tod’s.
- عقد من المعدن تزينه أحجار زرقاء من Roberto Cavalli. سعره 1225$.