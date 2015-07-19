إقبال كبير من المواطنين على الاتوبيسات النهرية فى ثالث أيام العيد

شهدت مرسى الأتوبيس النهرى التابع للدولة والكائن بطريق كورنيش النيل أمام مبنى ماسبيرو، اليوم الأحد، إقبالاً كثيفاً من قبل المواطنين للاحتفال بثالث أيام عيد الفطر المبارك، وسط إجراءات أمنية مشددة من قبل شرطة المسطحات المائية لتأمين المحتفلين.

ومن جانبه قال المهندس سيد عبد الفتاح، رئيس الإدارة المركزية لهيئة النقل العام لقطاع شمال القاهرة، إن الأتوبيس النهرى شهد إقبالا كبيرا من جانب المواطنين منذ أول أيام عيد الفطر المبارك، موضحاً أن المحتفلين أقبلوا على رحلات النزهة للقناطر الخيرية.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية بالنقل العام، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الهيئة وضعت خطة محكمة لتأمين المحتفلين، مؤكدا أن جميع الوحدات تعمل بشكل جيد، لافتا إلى أن قوات شرطة المسطحات تجرى تفتيشا كاملا لحقائب الركاب تحسباً لاحتوائها على أى مخالفات أو مواد متفجرة من شأنها تعكير فرحة المصريين بالعيد.

وأشار المهندس سيد عبد الفتاح إلى أن هذا العيد به إقبال كبير مقارنة بالأعياد السابقة، لافتا إلى أن الهيئة نظمت رحلة سياحية إضافية تنطلق فى تمام الساعة الرابعة مساء مدتها 60 دقيقة، داعياً المواطنين إلى الاستمتاع بإجازة العيد.