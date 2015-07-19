اليونسكو ترفع دعوى للمحكمة الجنائية حول تدمير أضرحة "تمبكتو" بمالى

أعلنت المديرة العامة لمنظمة اليونيسكو إيرينا بوكوفا أنها رفعت دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية بشأن تدمير الأضرحة الأثرية فى مدينة "تمبكتو" على يد متطرفين سيطروا على شمال مالى (2012-2013).

وقالت بوكوفا- حسبما أفادت قناة "العربية" اليوم الأحد، إن "اليونيسكو راجعت المحكمة الجنائية الدولية فى موضوع تدمير الأضرحة"، مضيفة "التقيت قبل شهرين المدعية العامة، وأعتقد أنها ستكون جاهزة لعرض القضية أمام المحكمة الجنائية الدولية".

وأضافت بوكوفا خلال تصريحاتها للصحفيين أن "تدمير تراث ثقافى للبشرية يعد جريمة حرب بموجب معاهدة لاهاى الموقعة فى 1954 ".

كان مقاتلون مرتبطون بتنظيم "القاعدة" قد سيطروا على مدينة "تمبكتو" وغيرها من المدن فى هذه المنطقة عام 2012، وقاموا بتدمير العديد من الأضرحة الأثرية.