بالصور.. بدء ترميم المنازل المتضررة من تفجير القنصلية الإيطالية بحى بولاق

بدأت شركة المقاولون العرب اليوم الأحد، عمليات ترميم المنازل التى لحقت بها أضرار وتلفيات بحى بولاق أبو العلا جراء تفجير القنصلية الإيطالية، الذى وقع يوم السبت 11 يوليو، تنفيذا للقرار الصادر من قبل رئاسة مجلس الوزراء ومحافظة القاهرة.

ووصل المهندس محسن صلاح رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب للوقوف على عمليات الترميم، وكانت شركة المقاولون تسلمت موقع الترميم أمس السبت، وانتهت من تجهيز المنازل من حيث نصب السقالات الخشبية لبدء عمليات الترميم.

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