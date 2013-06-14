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ما الذي يُميّز إطلالات نانسي عجرم عن غيرها؟

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ما الذي يُميّز إطلالات نانسي عجرم عن غيرها؟ ما الذي يُميّز إطلالات نانسي عجرم عن غيرها؟

تتمتّع نانسي عجرم بذوق مميّز في ارتداء الملابس؛ وهذا ما لاحظناه في حلقات برنامج Arab Idol ، حيث تطلّ النّجمة بأجمل الإطلالات أسبوعيّاً.
علاقة الصداقة التي تربطها بالمصمّم العالميّ إيلي صعب لا يُمكن إغفالها, فقد كانت حاضرة في آخر عروضه في أسبوع الموضة لأزياء الكوتور في باريس، وكانت متألّقة على الدوام بأجمل الإطلالات التي حملت توقيعه، عدا عن ظهورها بتصاميمه في برنامج Arab Idol. ولا يُمكننا بالتأكيد أن ننسى إطلالاتها الثلاث التي ظهرت بها كضيفة في برنامج "الرقص مع النّجوم".
يتميّز ستايل نانسي عجرم بالتوازن, النعومة والجاذبيّة، حيث تحرص في بعض الأحيان على اختيار أزياء ناعمة وبسيطة لتنسّقها مع مجوهرات لافتة وبرّاقة؛ وفي أحيان أخرى تختار عجرم أجمل أزياء الكوتور الراقية، وتُحافظ على توازن إطلالاتها باختيار مجوهرات ناعمة وبسيطة.
إن أردت الحصول على إطلالة مشابهة لإطلالة النّجمة نانسي عجرم، ننصحك بأن تُحافظي على التوازن في إطلالتك، بحيث تجعلين الفستان أو المجوهرات محطّ الأنظار في إطلالتك، لا الاثنين معاً.
شاهدي صور النجمة نانسي عجرم، و تألّقي على طريقتها.

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سيدتي