في_القمة - الزمالك لـ في الجول: نسافر إلى ' قمة العذاب ' الساعة 11 مساء

أزمة الملعب لاتزال قائمة.. الزمالك سيسافر إلى الجونة في الـ11 مساء استعدادا لمباراة القمة أمام الأهلي بينما منافسه حتى الآن يصر على رفض خوض اللقاء على هذا الاستاد.

الأهلي أبرز بيانا يرفض فيه اللعب في الجونة ويقول: "أتمسك بحقي في ألا أخوض لقاء القمة هناك".

اتحاد الكرة من جانبه لا يمانع أن يتم نقل اللقاء بشرط أن يجلب الأهلي الموافقة الأمنية لأي ملعب أخر، هذا غير متحقق حتى الآن من جانب النادي الأحمر.

والزمالك كما صرح إسماعيل يوسف مدير الكرة بالنادي حجز رحلة الساعة 11 مساء للسفر إلى الجونة استعدادا للقاء المهم للفريق الأبيض.

فالزمالك يحتاج لنقطة من 3 مباريات مقبلة حتى يتوج رسميا بلقب الدوري المصري الممتاز.

والأهلي يبحث عن مواصلة هيمنته على القمة إذ لم يخسر أمام الزمالك في السنوات الـ8 الماضية.

في الإطار نفسه وصف يوسف فيما نقله الزمالك عبر موقعه الالكتروني مباراة الأهلي بأنها ستكون "قمة العذاب" بما إنها ستلعب عصرا في الجونة.

وأكد "هل يعقل ألا يتم تحديد ملعب لفترة تجعلنا نضطر لحجز 4 فنادق في 4 محافظات مختلفة؟".

وأتم "وهل يوجد في أي دولة بالعالم مباراة قمة تقام ظهرا في عز الحر؟ ستكون قمة العذاب بدلا من قمة المتعة".