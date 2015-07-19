أوقاف سوهاج تكرم 50 من الأئمة المتميزين فى أدائهم الدعوى

قال الشيخ إسماعيل الصغير وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج، إن المديرية كرمت 20 من الأئمة المتميزين و30 آخرين من الأئمة المتميزين الحاصلين على الماجستير والدكتوراه، تقديرا لجهودهم المتميزة فى أدائهم الدعوى، مشيرا إلى أنه تم منحهم بعض الكتب الدينية لهم وصرف مكافآت مالية تقديرا لجهودهم.

وأضاف الشيخ عبد الرحمن اللاوى مدير العلاقات العامة بالمديرية، أن الأئمة المكرمين يتميزون بالكفاءة علميا ودعويا وأدوا بأداء عملهم على الوجه الأكمل طوال شهر رمضان، ولا ينتمون إلى أى جماعة مما يعرف بجماعات الإسلام السياسى أو معروفا بتعاطفه معها أو مع أى تيار من التيارات التى تتبنى أى أفكار متشددة أو متعاطفا مع أى جماعة أو تيار يوظف الدين توظيفا حزبيا أو سياسيا.