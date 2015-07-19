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وصول 76 طن ذرة إلى ميناء الإسكندرية

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وصول 76 طن ذرة إلى ميناء الإسكندرية وصول 76 طن ذرة إلى ميناء الإسكندرية
وصلت إلى ميناء الإسكندرية الباخرة "باندا" قادمة من روسيا، والسفينة "لومولو" من أوكرانيا، تحملان شحنتى ذرة وزنهما 76 طنا.

وصرح رئيس هيئة ميناء الاسكندرية اللواء عبد القادر درويش، بأن الجهات المختصة قامت بصب وتفريغ الشحنتين فى صوامع الغلال تمهيدا لفحصهما والكشف عليهما وتبخيرهما للتأكد من خلوهما من الحشرات وصلاحيتهما للاستهلاك الآدمى.

وأشار إلى أن حجم مخزون الغلال بمخازن ميناء الإسكندرية يصل حاليا إلى 800 ألف طن، مؤكدا أنها نسبة مطمئنة للغاية.
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