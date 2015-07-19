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ظهور النقط السوداء فى المجال البصرى مرتبط بالشيخوخة

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ظهور النقط السوداء فى المجال البصرى مرتبط بالشيخوخة ظهور النقط السوداء فى المجال البصرى مرتبط بالشيخوخة
أكد البروفيسور الفرنسى جيل رونار، المدير العلمى للجمعية الفرنسية للعيون، أن الأشخاص الذين لديهم شكوى خاصة بالنقط السوداء التى تتجول أمامهم فى الحقل البصرى، تكون فى أغلب الأحيان مرتبطة بتقدم السن والدخول فى مرحلة الشيخوخة ولكن فى حالة ظهورها فجأة وباستمرار فمن الأفضل أن يلجأ الطبيب إلى استخدام الليزر للتخلص منها.

ويرى البروفيسور الفرنسى أنه فى حالة ظهورها بطريقة مزعجة ومصاحبة بومضات مضيئة تكون إشارة لانفصال فى شبكية العين ويجب الإسراع فى استشارة طبيب العيون المختص بشبكية العين.

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