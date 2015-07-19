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23 ضربة ضد تنظيم «داعش» بسوريا والعراق

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23 ضربة ضد تنظيم «داعش» بسوريا والعراق 23 ضربة ضد تنظيم «داعش» بسوريا والعراق

طائرات التحالف الدولي

أعلن التحالف الدولي، اليوم الأحد، تنفيذ 23 ضربة جوية جديدة على مواقع تنظيم “داعش” في العراق وسوريا.

وذكر التحالف، في بيان أن الطيران نفذ 15 ضربة جوية على مواقع “داعش” في العراق، استهدفت مبنى ومركبات وشحنات أسلحة ووحدات للتحكم ومواقع تكتيكية قرب من مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار، وقضاء تلعفر الواقع إلى الشمال الغربي من محافظة الموصل.

والرمادي الواقعة غرب بغداد، تقع بالكامل في قبضة “داعش”، فضلا عن انتشار التنظيم في مدن ومناطق عراقية أخرى.

كما نفذ التنظيم 8 ضربات استهدفت مواقع التنظيم في سوريا.

ويسيطر “داعش” على مساحات واسعة من شمالي العراق وسوريا، مستوليا على مدن كاملة في البلدين الجارين.

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